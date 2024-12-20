В Минобороны заявили об ограничениях в работе реестров

Приложение Резерв+. Фото иллюстративное: Минобороны

В Министерстве обороны сообщили, что реестры ведомства работают в штатном режиме. Этого удалось добиться благодаря слаженной работе Центра реагирования на киберинциденты, обеспечившему непрерывную работу систем.

Об этом в заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила в пятницу, 20 декабря.

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Реестры Минобороны продолжают работу

"Команда круглосуточно мониторит ситуацию и предупреждает любые киберугрозы. Безопасность данных наших защитников и военнообязанных является приоритетом. Мы постоянно совершенствуем защиту реестра Оберег и приложений Армия+ и Резерв+", — сообщили в Минобороны.

Службы Минобороны работают без сбоев. Электронные рапорты и документы остаются доступными. При этом отмечается, что присутствует проблема обработки большого количества стоящих в очереди запросов. В связи с этим ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно.

Также сообщается, что есть одна временная проблема — из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерства юстиции Украины пришлось приостановить получение отсрочок в Резерв+.

"Отмечаем: все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу", — заверили в Минобороны.

Пост Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что в связи со сбоем в работе некоторых государственных реестров Главный сервисный центр вынужден приостановить предоставление некоторых регистрационных услуг с транспортными средствами.

Кроме того, мы писали, что в приложении для военнообязанных, призывников и резервистов "Резерв+" произошел технический сбой. Пользователи не могут авторизоваться и использовать функции.