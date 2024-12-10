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Затверджена символіка Служби зовнішньої розвідки — як виглядатиме

10 грудня 2024 03:05
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
Зеленський затвердив офіційну символіку Служби зовнішньої розвідки
Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента України
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

Президент України Володимир Зеленський затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки. Він видав указ про встановлення емблеми та прапора цієї Служби.

Про це йдеться у відповідному указі №838

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Якою є символіка СЗР

Символом Служби є рівносторонній хрест сірого кольору з розбіжними сторонами, обрамлений двома срібними смугами. У центрі хреста розташований синій медальйон із зображенням Знака Княжої Держави Володимира Великого.

Затверджена символіка Служби зовнішньої розвідки — як виглядатиме - фото 1
Символіка СЗР. Фото: Офіс президента

Медальйон також обрамлений двома срібними смугами, між якими на сірому тлі розміщений латинський напис "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ") та декоративна крапка. Між сторонами хреста зображені три схрещені стріли вістрями вгору та ключ борідкою вниз.

Борідка ключа стилізована у вигляді QR-коду офіційного вебсайту Служби зовнішньої розвідки України. Зображення Знаку Княжої Держави Володимира Великого, стріл, ключа, літер напису та крапка виконані золотим кольором.

Яким є прапор СЗР

Прапором Служби є прямокутне полотнище сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У верхній лівій чверті прапора розташовані дві рівновеликі горизонтальні смуги синього та жовтого кольорів.

Затверджена символіка Служби зовнішньої розвідки — як виглядатиме - фото 2
Прапор СЗР. Фото: Офіс президента

В центрі вільного краю полотнища розміщено емблему Служби. Висота зображення емблеми становить 2/3 ширини полотнища. Обидві сторони прапора ідентичні.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Естонії Крістеном Міхалом. Зокрема, вони обговорили посилення України. 

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що Україна ініціює створення Контактної групи для обговорення питань завершення війни, до складу якої увійдуть ключові європейські партнери. 

Володимир Зеленський Служба зовнішньої розвідки прапор указ символіка

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