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Утверждена символика Службы внешней разведки — как она выглядит

10 декабря 2024 03:05
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Зеленский утвердил официальную символику Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил символику Службы внешней разведки. Он издал указ об установлении эмблемы и флага этой Службы.

Об этом говорится в соответствующем указе №838.

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Какова символика СВР

Символом Службы является равносторонний крест серого цвета с расхожими сторонами, обрамленный двумя серебряными полосами. В центре креста расположен синий медальон с изображением Знака Княжеского Государства Владимира Великого.

Утверждена символика Службы внешней разведки - как будет выглядеть - фото 1
Символика СВР. Фото: Офис президента

Медальон также обрамлен двумя серебряными полосами, между которыми на сером фоне размещена латинская надпись "OMNIA VINCIT VERITAS" ("ИСТИНА ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ") и декоративная точка. Между сторонами креста изображены три скрещенных стрела остриями вверх и ключ бородкой вниз.

Бородка ключа стилизована в виде QR-кода официального веб-сайта Службы внешней разведки Украины. Изображение Знака Княжеского Государства Владимира Великого, стрел, ключа, букв надписи и точка выполнены золотым цветом.

Какой флаг СВР

Флаг службы представляет собой прямоугольное полотнище серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3. В верхней левой четверти флага расположены две равновеликие горизонтальные полосы синего и желтого цвета.

Утверждена символика Службы внешней разведки - как будет выглядеть - фото 2
Флаг СВР. Фото: Офис президента

В центре свободного края полотнища размещена эмблема Службы. Высота изображения эмблемы составляет 2/3 ширины полотнища. Обе стороны флага идентичны.

Ранее мы сообщали, что Зеленский встретился с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. В частности, они обсудили усиление Украины.

Напомним, Зеленский сообщил, что Украина инициирует создание Контактной группы для обсуждения вопросов завершения войны, в состав которой войдут ключевые европейские партнеры.

Владимир Зеленский Служба внешней разведки флаг указ символика

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