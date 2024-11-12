Засновника фонду звинуватили в тому, що він виписував документи водіям для перетину кордону, а ті не повертались в Україну

Перевірка на кордоні. Ілюстративне фото: ДПСУ

Луцький міськрайонний суд Волинської області виправдав засновника благодійного фонду "Добра справа", якого обвинувачували у незаконному переправленні громадян через кордон та підробленні документів. —

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що близько 80 водіїв, які мали доставити гуманітарну допомогу, виїхали за межі України та не повернулися. Обвинувачений заперечив свою причетність до листів, адресованих Волинській обласній військовій адміністрації, яка надала військовозобов'язаним дозвіл на виїзд з України.

На суді засновник фонду не визнав обвинувачення і пояснив, що фонд заснований ним у 2017 році на базі громадської організації. Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення кількість волонтерів у фонді значно зросла, а директор фонду самостійно займався підписанням листів для водіїв.

На момент розгляду справи фонд нараховував понад тисячу волонтерів по всій Україні.

Що вирішив суд

Суддя постановив, що обвинувачення у незаконному переправленні людей через кордон та підробленні документів є недоведеними, й визнав засновника фонду невинуватим. Витрати на судові експертизи у розмірі близько 20 тис. грн буде покрито державним коштом.

Нагадаємо, п'ятеро ухилянтів намагалися переплисти Тису на надувному човні — вони хотіли потрапити до Угорщини. Щоб перетнути кордон, "мандрівники" сплатили від 8 до 11 тис. доларів.

Раніше ми розповідали, що святкування дня народження на кордоні стало для одного з українців початком проблем — його та ще трьох ухилянтів затримали прикордонники на Одещині. Чоловіки спробували нелегально потрапити до Молдови.