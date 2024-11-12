Учредителя фонда обвинили в том, что он выписывал документы водителям для пересечения границы, а те не возвращались в Украину

Проверка на границе. Иллюстративное фото: ГНСУ

Луцкий горрайонный суд Волынской области оправдал учредителя благотворительного фонда "Добра справа", обвиняемого в незаконной переправке граждан через границу и подделку документов.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что около 80 водителей, которые должны были доставить гуманитарную помощь, выехали за пределы Украины и не вернулись. Обвиняемый отрицал свою причастность к письмам, адресованным Волынской областной военной администрации, предоставившей военнообязанным разрешение на выезд из Украины.

На суде учредитель фонда не признал обвинение и объяснил, что фонд основан им в 2017 году на базе общественной организации. Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения количество волонтеров в фонде значительно выросло, а директор фонда самостоятельно занимался подписанием писем для водителей.

На момент рассмотрения дела фонд насчитывал более тысячи волонтеров по всей Украине.

Что решил суд

Судья постановил, что обвинения в незаконной переправке людей через границу и подлог документов недоказаны, и признал учредителя фонда невиновным. Расходы на судебные экспертизы в размере около 20 тыс. грн будут возмещены за государственный счет.

Напомним, пятеро уклонистов пытались переплыть Тису на надувной лодке — они хотели попасть в Венгрию. Чтобы пересечь границу, "путешественники" уплатили от 8 до 11 тыс. долларов.

Ранее мы рассказывали, что празднование дня рождения на границе стало для одного из украинцев началом проблем — его и еще троих уклонистов задержали пограничники в Одесской области. Мужчины попытались нелегально попасть в Молдову.