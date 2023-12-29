Заміна радянським кулеметам — в Україні випробують нове озброєння

Чоловіки працюють на заводі з виготовлення зброї. Ілюстративне фото: defence-ua.com

Стало відомо, що в одній з українських науково-дослідних установ оборонного відомства здійснюють випробування новітніх кулеметів. Вони стануть заміною для зразків радянського типу.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Випробування новітніх кулеметів в Україні

За даними видання, наразі тривають випробування новітніх єдиних кулеметів під патрон калібрів 14,5×114 мм та 12,7×99 мм. Розробку такого типу озброєння проводить приватне підприємство. Зазначається, що воно вже протягом певного часу створює стрілецьку зброю для українських воїнів.

"Новий кулемет під патрон калібру 14,5×114 мм призначений для ураження легкоброньованих цілей, як-от: БТР та БМП, вогневих засобів та живої сили противника, що перебувають за легкими укриттями", — вказали у виданні.

Як пише видання, новітні кулемети зможуть замінити радянський КПВ, оскільки має значно кращі характеристики для використання, як основного озброєння БТРів та БРДМ радянського виробництва. В Україні розглядають можливість застосування нового кулемета з піхотою, з встановленням на станок.

Вітчизняний кулемет. Фото: АрміяInform

Інший зразок, що зараз проходить випробування, це кулемет під патрон 12,7×99 мм. Вказано, що він ідентичний до радянського НСВ та американського Browning М2.

"Кулемет, після допущення цієї зброї до експлуатації у ЗС України, має замінити застарілий НСВ. Його планують використовувати як піхотний, із сошками, станковий, а також як танковий — для встановлення на танки типу Т-64", — зауважили в виданні.

Зараз, коли витрати зброї значно збільшилися, створення нового вітчизняного озброєння є дуже важливим та потрібним для ЗСУ.

Вітчизняний кулемет. Фото: АрміяInform

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна в 2024 рік буде нарощувати український ВПК для виробництва зброї. Він розповів про плани та цілі, які стоять перед державою.

Додамо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що Україна навчилася виробляти морські, повітряні дрони, яких немає ніде у світі.