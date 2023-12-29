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Замена советским пулеметам — в Украине испробуют новое вооружение

29 декабря 2023 21:54
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Замена советским пулеметам — в Украине испробуют новое вооружение
Мужчины работают на заводе по производству оружия. Иллюстративное фото: defence-ua.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Стало известно, что в одном из украинских научно-исследовательских учреждений оборонного ведомства проходят испытания новейших пулеметов. Они станут заменой для образцов советского типа.

Об этом сообщает АрмияInform.

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Испытание новейших пулеметов в Украине

По данным издания, продолжаются испытания новейших единственных пулеметов под патрон калибров 14,5×114 мм и 12,7×99 мм. Разработку такого типа вооружения проводит частное предприятие. Отмечается, что оно уже определенное время создает стрелковое оружие для украинских воинов.

"Новый пулемет под патрон калибра 14,5×114 мм предназначен для поражения легкобронированных целей, таких как: БТР и БМП, огневых средств и живой силы противника, находящихся за легкими укрытиями", — указали в издании.

Как пишет издание, новейшие пулеметы смогут заменить советский КПВ, поскольку имеет значительно лучшие характеристики для использования как основного вооружения БТРов и БРДМ советского производства. В Украине рассматривается возможность применения нового пулемета с пехотой, с установкой на станок.

Отечественный пулемет
Отечественный пулемет. Фото: АрмияInform

Другой образец, проходящий сейчас испытание, это пулемет под патрон 12,7×99 мм. Указано, что он идентичен советскому НСВ и американскому Browning М2.

"Пулемет, после допущения этого оружия к эксплуатации в ВС Украины, должен заменить устаревший НСВ. Его планируют использовать как пехотный, с сошками, станковый, а также как танковый — для установки на танки типа Т-64", — отметили в издании.

Сейчас, когда расходы оружия значительно увеличились, создание нового отечественного вооружения очень важно и нужно для ВСУ.

Отечественный пулемет. Фото: АрмияInform
Отечественный пулемет. Фото: АрмияInform

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина в 2024 году будет наращивать украинский ВПК для производства оружия. Он рассказал о планах и целях, стоящих перед государством.

Добавим, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Украина научилась производить морские, воздушные дроны, которых нет нигде в мире.

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