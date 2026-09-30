Як 46-та бригада встигає за технологічною війною

Військовий ЗСУ. Фото: 46-та окрема аеромобільна Подільська бригада

На війні майже не буває моменту, коли можна сказати: певний клас техніки чи обладнання ми вже забезпечили — і питання закрите. Те, що ще кілька місяців тому було достатнім рішенням, сьогодні може потребувати модернізації. Ворог змінює тактику й технології, а разом із цим змінюються і потреби військових.

Для 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади ДШВ ЗС України це означає постійне оновлення обладнання, техніки та засобів зв’язку. І значна частина таких потреб не виглядає як великий терміновий збір у соцмережах.

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Про це пише Новини.LIVE.

Війна постійно підвищує вимоги

Сьогодні серед пріоритетів 46-ї бригади — підрозділи-перехоплювачі, наземні роботизовані комплекси та піхота. Для останньої особливо важливими залишаються якісне забезпечення та транспорт — техніка зношується швидше, ніж надходить нова.

Окремий напрям — технологічне забезпечення. Наприклад, через розширення сірої зони виникає потреба у вдосконаленні засобів зв’язку. Потрібні нові частотні модулі, антени та інше обладнання, яке дозволяє працювати ефективніше й, зрештою, зберігати життя військових.

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При цьому оновлення не відбувається раз на рік. У бригаді кажуть, що модернізація може знадобитися навіть двічі на квартал.

Причина проста: противник також не стоїть на місці.

Навіть дрібна деталь може бути частиною великої системи

Є потреби, які легко помітити — автомобіль, Starlink, генератор чи зарядна станція. Але значно більше речей постійно витрачаються всередині підрозділів і майстерень.

Наприклад, у майстернях регулярно потрібні патч-антени, передавачі, камери та інші компоненти. Їх купують невеликими партіями, і робити під кожну таку закупівлю окремий публічний збір просто недоцільно.

Саме з таких невеликих закупівель значною мірою складається щоденна спроможність підрозділів.

Що може дати 20 тисяч гривень на місяць

У масштабі бригади внесок у 100 чи 200 гривень сам по собі небагато змінює. Але коли таких внесків стає багато, вони перетворюються на ресурс, який уже можна використати для конкретної закупівлі.

Наприклад, 100 людей, які щомісяця донатять по 200 гривень, створюють 20 тисяч гривень регулярної підтримки. Цього може вистачити на комплект автомобільних шин, п’ятиметрову щоглу для антени або чотири спеціальні антени для дронів.

І важлива тут не лише сума. Важлива її передбачуваність.

"З'являється сама можливість планувати. Коли сума прогнозована — ми можемо на щось розраховувати наперед, а не діяти щоразу з нуля".

Не всі військові потреби стають зборами

Публічні збори зазвичай з’являються тоді, коли є конкретна велика потреба, яку потрібно закрити швидко. Але між такими зборами є десятки щоденних витрат, які нікуди не зникають.

Саме тому регулярна підтримка може працювати інакше: не чекати, поки певна проблема стане критичною, а мати ресурс для закупівель заздалегідь.

Для бригади, місячні потреби якої становлять близько 6 мільйонів гривень, це особливо важливо.

10 тисяч гривень можуть піти на адаптери для FPV-майстерні, 50 тисяч — на регулярне придбання засобів глушіння для майстерні РЕБ, 100 тисяч — на п’ять комплектів автомобільних шин.

Це різні за масштабом витрати, але всі вони потрібні не "колись", а в процесі щоденної роботи.

Технологічна війна не має фінальної точки

46-та бригада створена 5 квітня 2022 року. За цей час її підрозділи пройшли бойові дії на Херсонському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Сьогодні бригада продовжує виконувати бойові завдання, паралельно адаптуючись до нових умов війни.

Її досвід показує просту річ: забезпечення війська — це процес, який постійно змінюється. Закриття однієї потреби не означає, що наступної не буде. З’являється нове обладнання, змінюється тактика, розширюється сіра зона, дорожчають технологічні рішення.

Тому підтримка тилу потрібна не лише в момент, коли військові оголошують терміновий збір. Вона потрібна і між ними — щоб у підрозділу залишалася можливість оновлюватися, ремонтувати, закуповувати необхідне та реагувати на нові виклики.

"Цінна кожна гривня, адже саме з маленьких внесків складається велика підтримка", — кажуть у 46-й бригаді.

Долучитися до регулярної підтримки 46-ї окремої аеромобільної Подільської бригади можна через платформу "Підписка на військо".

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