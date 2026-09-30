Как 46-я бригада успевает идти в ногу с технологической войной

Военнослужащий ВСУ. Фото: 46-я отдельная аэромобильная Подольская бригада

На войне практически не бывает такого момента, когда можно сказать: "Определенный класс техники или оборудования мы уже обеспечили — и вопрос решен". То, что еще несколько месяцев назад было достаточным решением, сегодня может потребовать модернизации. Враг меняет тактику и технологии, а вместе с этим меняются и потребности военных.

Для 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады ДШВ ВС Украины это означает постоянное обновление оборудования, техники и средств связи. И значительная часть таких потребностей не выглядит как крупный срочный сбор средств в соцсетях.

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Об этом пишет Новини.LIVE.

Война постоянно повышает требования

Сегодня среди приоритетов 46-й бригады — подразделения-перехватчики, наземные роботизированные комплексы и пехота. Для последней особенно важными остаются качественное обеспечение и транспорт — техника изнашивается быстрее, чем поступает новая.

Отдельное направление — технологическое обеспечение. Например, из-за расширения "серой зоны" возникает потребность в усовершенствовании средств связи. Требуются новые частотные модули, антенны и другое оборудование, позволяющее работать эффективнее и, в конечном итоге, спасать жизни военных.

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При этом обновление происходит не раз в год. В бригаде говорят, что модернизация может потребоваться даже дважды в квартал.

Причина проста: противник тоже не стоит на месте.

Даже мелкая деталь может быть частью большой системы

Есть потребности, которые легко заметить — автомобиль, Starlink, генератор или зарядная станция. Но гораздо больше вещей постоянно расходуется внутри подразделений и мастерских.

Например, в мастерских регулярно требуются патч-антенны, передатчики, камеры и другие компоненты. Их закупают небольшими партиями, и проводить отдельный публичный сбор средств под каждую такую закупку просто нецелесообразно.

Именно из таких небольших закупок в значительной степени складывается ежедневная работоспособность подразделений.

Что могут дать 20 тысяч гривен в месяц

В масштабе бригады взнос в 100 или 200 гривен сам по себе мало что меняет. Но когда таких взносов становится много, они превращаются в ресурс, который уже можно использовать для конкретной закупки.

Например, 100 человек, которые ежемесячно вносят по 200 гривен, создают 20 тысяч гривен регулярной поддержки. Этого может хватить на комплект автомобильных шин, пятиметровый мачт для антенны или четыре специальные антенны для дронов.

И важна здесь не только сумма. Важна её предсказуемость.

"Появляется сама возможность планировать. Когда сумма прогнозируема — мы можем на что-то рассчитывать заранее, а не действовать каждый раз с нуля".

Не все военные нужды становятся сборами

Публичные сборы обычно появляются тогда, когда возникает конкретная крупная потребность, которую нужно быстро удовлетворить. Но между такими сборами есть десятки ежедневных расходов, которые никуда не исчезают.

Именно поэтому регулярная поддержка может работать иначе: не ждать, пока определенная проблема станет критической, а иметь ресурс для закупок заранее.

Для бригады, месячные потребности которой составляют около 6 миллионов гривен, это особенно важно.

10 тысяч гривен могут пойти на адаптеры для FPV-мастерской, 50 тысяч — на регулярную закупку средств подавления радиосигналов для мастерской РЭБ, 100 тысяч — на пять комплектов автомобильных шин.

Это разные по масштабу расходы, но все они нужны не "когда-нибудь", а в процессе повседневной работы.

Технологическая война не имеет конечной точки

46-я бригада создана 5 апреля 2022 года. За это время её подразделения провели боевые действия на Херсонском, Донецком и Запорожском направлениях. Сегодня бригада продолжает выполнять боевые задачи, параллельно адаптируясь к новым условиям войны.

Её опыт показывает одну простую вещь: обеспечение войск — это постоянно меняющийся процесс. Удовлетворение одной потребности не означает, что следующей не будет. Появляется новое оборудование, меняется тактика, расширяется "серая зона", дорожают технологические решения.

Поэтому поддержка тыла нужна не только в тот момент, когда военные объявляют срочный сбор. Она нужна и в промежутках — чтобы у подразделения оставалась возможность обновляться, ремонтироваться, закупать необходимое и реагировать на новые вызовы.

"Ценна каждая гривна, ведь именно из маленьких взносов складывается большая поддержка", — говорят в 46-й бригаде.

Присоединиться к регулярной поддержке 46-й отдельной аэромобильной Подольской бригады можно через платформу "Подписка на армию".

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