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Законопроєкт про мобілізацію та що буде з Безуглою — ефір Новини.LIVE

11 січня 2024 08:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Законопроєкт про мобілізацію та що буде з Безуглою — ефір Новини.LIVE
Українські військові. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Гостями студії Новини.LIVE стали Юрій Камельчук — народний депутат від партії "Слуга Народу", Олексій Гончаренко — народний депутат України від "Європейської Солідарності", Сергій Євтушок — народний депутат України від "Батьківщини" та Олексій Гетьман — військовий оглядач, майор запасу. Вони обговорять законопроєкт про мобілізацію та що буде з нардепкою Мар'яною Безуглою.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Нардепи Ірина Геращенко та Давид Арахамія повідомили, що розглядати законопроєкт про мобілізацію у першому читанні в залі готуються вже сьогодні, 11 січня. Гості студії у прямому ефірі обговорять цю тему.

До того ж вони прокоментують те, що питання про позбавлення народного депутата Мар’яни Безуглої посади заступниці у комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки так і не було винесене на розгляд парламенту.

Камельчук, Гончаренко, Євтушок та Гетьман також відреагують на російський обстріл Харкова.

Нагадаємо, у  партії "Слуга народу" повідомили, що заява народного депутата Олексія Гончаренка про повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання Кабінетом міністрів не відповідає дійсності. Варто дочекатися остаточного рішення Погоджувальної ради партії.

Також ми писали, що українська нардепка Мар’яна Безугла повідомила, що написала заяву про вихід з фракції та партії "Слуга народу".

Додамо, вчора ввечері, 10 січня, близько 22:30 російські окупанти обстріляли центральну частину Хар кова. Під ворожим ударом опинився готель.  

Олексій Гончаренко
війна
Мар'яна Безугла
Харків
обстріли
мобілізація
законопроєкт
народні депутати

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