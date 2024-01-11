Законопроект о мобилизации и что будет с Безуглой — эфир Новини.LIVE

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Гостями студии Новини.LIVE стали Юрий Камельчук — народный депутат от партии "Слуга Народа", Алексей Гончаренко — народный депутат Украины от "Европейской Солидарности", Сергей Евтушок — народный депутат Украины от "Батькивщины" и Алексей Гетьман — военный обозреватель, майор запаса. Они обсудят законопроект о мобилизации и что будет с нардепом Марьяной Безуглой.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Нардепы Ирина Геращенко и Давид Арахамия сообщили, что рассматривать законопроект о мобилизации в первом чтении в зале готовятся уже сегодня, 11 января. Гости студии в прямом эфире обсудят эту тему.

К тому же они прокомментируют, что вопрос о лишении народного депутата Марьяны Безуглой должности заместителя в комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки так и не был вынесен на рассмотрение парламента.

Камельчук, Гончаренко, Евтушок и Гетьман также отреагируют на российский обстрел Харькова.

Напомним, в партии "Слуга народа" сообщили, что заявление народного депутата Алексея Гончаренко о возвращении законопроекта о мобилизации на доработку Кабинетом министров не соответствует действительности. Следует дождаться окончательного решения Согласительного совета партии.

Также мы писали, что украинский нардеп Марьяна Безуглая сообщила, что написала заявление о выходе из фракции и партии "Слуга народа".

Добавим, вчера вечером, 10 января, около 22:30 российские оккупанты обстреляли центральную часть Харькова. Под вражеским ударом оказался отель.