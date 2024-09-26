Оборона Маріуполя та жахи російського полону — ексклюзив Новини.LIVE

Дмитро Морозов в інтерв'ю Новини.LIVE. Фото: скриншот

Ветеран російсько-української війни, захисник Маріуполя Дмитро Морозов розповів про захист "Азовсталі", обіцянки "Червоного хреста", тортури у полоні та повернення до України. У полоні військовий переніс дві операції, втратив 40 кілограмів ваги та після обміну провів ще пів року в українських лікарнях.

В ексклюзивному коментарі Новини.LIVE Дмитро Морозов розповів жахливі подробиці перебування в російському полоні.

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На саміт, що проходить у США, захисника Маріуполя Дмитра Морозова запросила волонтерська організація, аби ветеран нагадав світу про військовополонених українців, які 86 днів героїчно обороняли "Азовсталь".

"Коли нам надали наказ від головнокомандувача виходити з "Азовсталі", нам пообіцяв "Червоний хрест", що за нами будуть доглядати, будуть умови і це буде на декілька місяців. Коли ми вийшли, то вже на третій день побачили зовсім інше", — розповів військовий.

Полон в Оленівці

У полоні в Оленівці українські захисники опинилися в жахливих умовах.

"Умови були там дуже жахливі: їжа — це три ложки каші або щі та шматочок хліба. Ти мав їх з'їсти за хвилину. Це кип'яток, ми обпікали собі всю слизову в роті. Це було жахливо. Знущання були над нами, як знаєте, не над військовополоненими, а як над якимись, не знаю, терористами, нацистами, як вони кажуть", — згадує Дмитро Морозов.

У полоні військовий переніс дві операції, після обміну ще пів року лікувався в України та отримав інвалідність.

Нагадаємо, 8 вересня в Одесі відбулася акція на підтримку військовополонених захисників "Азовсталі", яких тримають у полоні вже третій рік. Родини полонених закликали суспільство не бути байдужими та нагадувати владі та міжнародним організаціям про необхідність визволення їхніх близьких.

Також Новини.LIVE писали, що об’єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик відвідав одного із захисників Маріуполя та "Азовсталі" Ростислава Приступу. Раніше герой отримав квартиру від благодійників.