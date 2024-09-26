Оборона Мариуполя и ужасы российского плена - эксклюзив Новини.LIVE

Дмитрий Морозов в интервью Новини.LIVE. Фото: скриншот

Ветеран российско-украинской войны, защитник Мариуполя Дмитрий Морозов рассказал о защите "Азовстали" , обещаниях "Красного креста", пытках в плену и возвращении в Украину. В плену военный перенес две операции, потерял 40 килограммов веса и после обмена провел еще полгода в украинских больницах.

В эксклюзивном комментарии Новини.LIVE Дмитрий Морозов рассказал ужасающие подробности пребывания в российском плену.

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Защита Мариуполя

На саммит в США защитника Мариуполя Дмитрия Морозова пригласила волонтерская организация, чтобы ветеран напомнил миру о военнопленных украинцах, которые 86 дней героически обороняли "Азовсталь".

"Когда нам дали приказ от главнокомандующего выходить из "Азовстали", нам пообещал "Красный крест", что за нами будут ухаживать, будут условия и это будет на несколько месяцев. Когда мы вышли, то уже на третий день увидели совсем другое", — рассказал военный.

Плен в Еленовке

В плену в Еленовке украинские защитники оказались в ужасающих условиях.

"Условия были там очень ужасные: еда — это три ложки каши или щи и кусочек хлеба. Ты должен их съесть за минуту. Это кипяток, мы обжигали себе всю слизистую во рту. Это было ужасно. Издевательства были над нами, как знаете, не над военнопленными, а как над какими-то, не знаю, террористами, нацистами, как они говорят", — вспоминает Дмитрий Морозов.

В плену военный перенес две операции, после обмена еще полгода лечился в Украине и получил инвалидность.

Напомним, 8 сентября в Одессе прошла акция в поддержку военнопленных защитников "Азовстали", которых держат в плену уже третий год. Семья пленных призвали общество не быть безразличными и напоминать властям и международным организациям о необходимости освобождения их близких.

Также Новини.LIVE писали, что объединенный чемпион мира по сверхтяжелому весу Александр Усик посетил одного из защитников Мариуполя и "Азовстали" Ростислава Приступу. Раньше герой получил квартиру от благотворителей.