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Головна Армія Захищав Україну — на фронті загинув доброволець з Угорщини

Захищав Україну — на фронті загинув доброволець з Угорщини

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2025 15:13
На фронті загинув доброволець з Угорщини Ашер Беньямін — захищав Україну
Військовослужбовці. Фото: Генштаб ЗСУ

На фронті загинув 21-річний доброволець з Угорщини. Він став на захист України та служив у Третій штурмовій бригаді.

Про це пише видання Telex.

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На фронті загинув Ашер Беньямін з Угорщини

На війні в Україні загинув угорський доброволець Ашер Беньямін. Хлопцеві лише нещодавно виповнилось 21. За інформацією ЗМІ, військовий служив у 3-й окремій штурмовій бригаді.

Ашер Бенджамін загинув у бою проти росіян невдовзі після свого дня народження. Він був контрактником у Збройних силах Угорщини до відправлення в Україну. 

На фронті загинув Ашер Беньямін з Угорщини
Ашер Беньямін. Фото: Szabolcs Panyi

"Він любив військову техніку і військову стратегію, і вже у віці восьми років малював танки. Я хотів би, щоб Бенджі поховали в Києві або Торонто. Але точно не в Угорщині, бо тоді я не зможу відвідувати його могилу. Інший аспект полягає в тому, що Бенджамін своїми діями і рішеннями чітко став на бік українського народу; з огляду на відомі правові наслідки, він, очевидно, ніколи б не повернувся до Угорщини. Ось чому я висловив намір поховати свого сина в Києві. Серце і душа Бенджаміна були пов’язані з Україною і українським народом", — розповів батько загиблого добровольця виданню.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві попрощались з полеглим військовим Юрієм Феліпенком.

Також ми розповідали про те, що внаслідок удару РФ по Гуляйполю загинув командир 110-ї ОМБр Сергій Захаревич.

Угорщина армія війна в Україні війна загиблі
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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