Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Защищал Украину — на фронте погиб доброволец из Венгрии

Защищал Украину — на фронте погиб доброволец из Венгрии

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 15:13
На фронте погиб доброволец из Венгрии Ашер Беньямин — защищал Украину
Военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

На фронте погиб 21-летний доброволец из Венгрии. Он стал на защиту Украины и служил в Третьей штурмовой бригаде.

Об этом пишет издание Telex.

Реклама
Читайте также:

На фронте погиб Ашер Беньямин из Венгрии

На войне в Украине погиб венгерский доброволец Ашер Беньямин. Парню только недавно исполнился 21 год. По информации СМИ, военный служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Ашер Бенджамин погиб в бою против россиян вскоре после своего дня рождения. Он был контрактником в Вооруженных силах Венгрии до отправки в Украину.

На фронті загинув Ашер Беньямін з Угорщини
Ашер Беньямин. Фото: Szabolcs Panyi

"Он любил военную технику и военную стратегию, и уже в возрасте восьми лет рисовал танки. Я хотел бы, чтобы Бенджи похоронили в Киеве или Торонто. Но точно не в Венгрии, потому что тогда я не смогу посещать его могилу. Другой аспект заключается в том, что Бенджамин своими действиями и решениями четко стал на сторону украинского народа; учитывая известные правовые последствия, он, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Вот почему я выразил намерение похоронить своего сына в Киеве. Сердце и душа Бенджамина были связаны с Украиной и украинским народом", — рассказал отец погибшего добровольца изданию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве попрощались с павшим военным Юрием Фелипенко.

Также мы рассказывали о том, что в результате удара РФ по Гуляйполю погиб командир 110-й ОМБр Сергей Захаревич.

Венгрия армия война в Украине війна погибшие
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации