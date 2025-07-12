На фронте погиб доброволец из Венгрии Ашер Беньямин — защищал Украину

Военнослужащие. Фото: Генштаб ВСУ

На фронте погиб 21-летний доброволец из Венгрии. Он стал на защиту Украины и служил в Третьей штурмовой бригаде.

Об этом пишет издание Telex.

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На фронте погиб Ашер Беньямин из Венгрии

На войне в Украине погиб венгерский доброволец Ашер Беньямин. Парню только недавно исполнился 21 год. По информации СМИ, военный служил в 3-й отдельной штурмовой бригаде.

Ашер Бенджамин погиб в бою против россиян вскоре после своего дня рождения. Он был контрактником в Вооруженных силах Венгрии до отправки в Украину.

Ашер Беньямин. Фото: Szabolcs Panyi

"Он любил военную технику и военную стратегию, и уже в возрасте восьми лет рисовал танки. Я хотел бы, чтобы Бенджи похоронили в Киеве или Торонто. Но точно не в Венгрии, потому что тогда я не смогу посещать его могилу. Другой аспект заключается в том, что Бенджамин своими действиями и решениями четко стал на сторону украинского народа; учитывая известные правовые последствия, он, очевидно, никогда бы не вернулся в Венгрию. Вот почему я выразил намерение похоронить своего сына в Киеве. Сердце и душа Бенджамина были связаны с Украиной и украинским народом", — рассказал отец погибшего добровольца изданию.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве попрощались с павшим военным Юрием Фелипенко.

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