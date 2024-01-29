Загинуло багато друзів — на Прикарпатті чоловік ухилився від мобілізації

Українські захисники в шерензі. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Івано-Франківській області чоловік відмовився мобілізуватися, пояснюючи це тим, що багато його друзів загинуло на війні. Його засудили до іспитового терміну.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на вирок Рогатинського райсуду Івано-Франківської області.

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Зазначається, що ВЛК в серпні торік визнала чоловіка придатним до військової служби. Однак він, отримавши "бойову" повістку, не з'явився до ТЦК.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину. Він пояснив, що причиною його ухилення від мобілізації є втрата багатьох друзів на війні, тому він боявся йти в армію. Однак наголосив, що піде служити, якщо йому знову вручать повістку.

Суд засудив чоловіка за порушення статті 336 ККУ до 3 років ув'язнення, але замінив цей термін на 1 рік і 6 місяців іспитового терміну.

Скриншот вироку Рогатинського райсуду Івано-Франківської області

Нагадаємо, що в Хмельницькій області чоловік відмовився від мобілізації, бо вважав, що призову підлягають громадяни з 27 років. Суд його покарав за ухилення від військової служби.