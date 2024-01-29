Погибло много друзей — на Прикарпатье мужчина уклонился от мобилизации
В Ивано-Франковской области мужчина отказался мобилизоваться, объясняя это тем, что многие его друзья погибли на войне. Его приговорили к испытательному сроку.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Рогатинского райсуда Ивано-Франковской области.
Не пошел в армию, потому что потерял многих друзей на войне
Отмечается, что ВВК в августе прошлого года признала мужчину годным к военной службе. Однако он, получив "боевую" повестку, не явился в ТЦК.
Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что причиной его уклонения от мобилизации есть потеря многих друзей на войне, поэтому он боялся идти в армию. Однако подчеркнул, что пойдет служить, если ему снова вручат повестку.
Суд приговорил мужчину за нарушение статьи 336 УКУ к 3 годам заключения, но заменил этот срок на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.
Напомним, что в Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, считая, что призыву подлежат граждане с 27 лет. Суд его наказал за уклонение от военной службы.
Читайте Новини.LIVE!