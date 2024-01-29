Погибло много друзей — на Прикарпатье мужчина уклонился от мобилизации

Украинские защитники в шеренге. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

В Ивано-Франковской области мужчина отказался мобилизоваться, объясняя это тем, что многие его друзья погибли на войне. Его приговорили к испытательному сроку.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на приговор Рогатинского райсуда Ивано-Франковской области.

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Не пошел в армию, потому что потерял многих друзей на войне

Отмечается, что ВВК в августе прошлого года признала мужчину годным к военной службе. Однако он, получив "боевую" повестку, не явился в ТЦК.

Во время судебного заседания мужчина признал свою вину. Он объяснил, что причиной его уклонения от мобилизации есть потеря многих друзей на войне, поэтому он боялся идти в армию. Однако подчеркнул, что пойдет служить, если ему снова вручат повестку.

Суд приговорил мужчину за нарушение статьи 336 УКУ к 3 годам заключения, но заменил этот срок на 1 год и 6 месяцев испытательного срока.

Скриншот приговора Рогатинского райсуда Ивано-Франковской области

Напомним, что в Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации, считая, что призыву подлежат граждане с 27 лет. Суд его наказал за уклонение от военной службы.