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Заблукали у горах дорогою до Румунії — прикордонники врятували двох ухилянтів

15 червня 2024 18:08
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Прикордонники виявили двох ухилянтів, які через дощ втратили орієнтування дорогою до Румунії
Врятовані чоловіки, які заблукали у горах неподалік Румунії. Фото: Держприкордонслужба України
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Двоє чоловіків з Чернівецької області планували незаконно потрапити до Румунії, але через несприятливі погодні умови та втому втратили орієнтацію і звернулися по допомогу до ДСНС. Тепер "мандрівники" відповідатимуть перед законом за спробу незаконного перетину держкордону.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 15 червня.

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Історія "мандрівників"

До служби ДСНС зателефонував чоловік і попросив про допомогу, адже заблукав із товаришем у горах неподалік кордону. Після чого прикордонний наряд відділу "Фальків" Чернівецького загону разом зі співробітниками гірсько-рятувального підрозділу ДСНС вирушили на пошуки заблукалих.

Заблукали у горах дорогою до Румунії —прикордонники врятували двох ухилянтів - фото 1
Ухилянти, які намагаються незаконно перетнути кордон із Румунією. Фото: Держприкордонслужба України

Після того як чоловіків було знайдено, з ними було проведено розмову. Так, правоохоронцям вдалося з'ясувати, що двоє "мандрівників" із Чернівецької області планували подолати гірський маршрут і незаконно потрапити до Румунії.

"Вийшли вночі і були впевнені, що зранку вже будуть за кордоном, проте не розрахували свої сили. До того ж щільний дощ явно не сприяв любителям піших походів. І вже через кілька годин подорожувальники зрозуміли, що втратили не тільки орієнтування, а й сили. Тоді горе-туристи зателефонували до служби порятунку", — йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетинання держкордону порушники відповідатимуть перед законом.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті прикордонники та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка. Він планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.

Раніше оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною. 

Чернівецька область
ДСНС
Румунія
прикордонники
Україна
військовозобов'язані
ухилянти
кордон

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