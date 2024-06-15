Прикордонники виявили двох ухилянтів, які через дощ втратили орієнтування дорогою до Румунії

Врятовані чоловіки, які заблукали у горах неподалік Румунії. Фото: Держприкордонслужба України

Двоє чоловіків з Чернівецької області планували незаконно потрапити до Румунії, але через несприятливі погодні умови та втому втратили орієнтацію і звернулися по допомогу до ДСНС. Тепер "мандрівники" відповідатимуть перед законом за спробу незаконного перетину держкордону.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у суботу, 15 червня.

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Історія "мандрівників"

До служби ДСНС зателефонував чоловік і попросив про допомогу, адже заблукав із товаришем у горах неподалік кордону. Після чого прикордонний наряд відділу "Фальків" Чернівецького загону разом зі співробітниками гірсько-рятувального підрозділу ДСНС вирушили на пошуки заблукалих.

Ухилянти, які намагаються незаконно перетнути кордон із Румунією. Фото: Держприкордонслужба України

Після того як чоловіків було знайдено, з ними було проведено розмову. Так, правоохоронцям вдалося з'ясувати, що двоє "мандрівників" із Чернівецької області планували подолати гірський маршрут і незаконно потрапити до Румунії.

"Вийшли вночі і були впевнені, що зранку вже будуть за кордоном, проте не розрахували свої сили. До того ж щільний дощ явно не сприяв любителям піших походів. І вже через кілька годин подорожувальники зрозуміли, що втратили не тільки орієнтування, а й сили. Тоді горе-туристи зателефонували до служби порятунку", — йдеться в повідомленні.

За спробу незаконного перетинання держкордону порушники відповідатимуть перед законом.

Нагадаємо, у горах на Закарпатті прикордонники та співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка. Він планував нелегально перетнути кордон і втекти до Румунії.

Раніше оперативний персонал Чопського прикордонного загону затримав осіб, які намагалися незаконно перейти кордон між Україною та Угорщиною.