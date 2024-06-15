Пограничники обнаружили двух уклончан, которые из-за дождя потеряли ориентировку по дороге в Румынию

Спасенные мужчины, заблудившиеся в горах недалеко от Румынии. Фото: Госпогранслужба Украины

Двое мужчин из Черновицкой области планировали незаконно попасть в Румынию, но из-за неблагоприятных погодных условий и усталости потеряли ориентацию и обратились за помощью в ГСЧС. Теперь "путешественники" будут отвечать перед законом за попытку незаконного пересечения госграницы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 15 июня.

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История "путешественников"

В службу ГСЧС позвонил мужчина и попросил о помощи, ведь заблудился с товарищем в горах недалеко от границы. После чего пограничный наряд отдела "Фальков" Черновицкого отряда вместе с сотрудниками горно-спасательного подразделения ГСЧС отправились на поиски заблудших.

Уклонисты, пытающиеся незаконно пересечь границу с Румынией. Фото: Госпогранслужба Украины

После того как мужчины были найдены, с ними был проведен разговор. Так, правоохранителям удалось выяснить, что два "путешественника" из Черновицкой области планировали преодолеть горный маршрут и незаконно попасть в Румынию.

"Вышли ночью и были уверены, что утром уже будут за границей, однако не рассчитали свои силы. К тому же плотный дождь явно не способствовал любителям пеших походов. И уже через несколько часов путешественники поняли, что потеряли не только ориентировку, но и силы. Тогда горе-туристы позвонили в службу спасения", — говорится в сообщении.

За попытку незаконного пересечения госграницы нарушители будут отвечать перед законом.

Напомним, в горах в Закарпатье пограничники и сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли мужчину. Он планировал нелегально пересечь границу и бежать в Румынию.

Ранее оперативный персонал Чопского пограничного отряда задержал лиц, пытавшихся незаконно перейти границу между Украиной и Венгрией.