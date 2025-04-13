Виробництво зброї — результати України за три роки

Українські військові на бронетехніці. Фото: Генштаб ЗСУ/Telegram

За час повномасштабної війни в Україні виробництво озброєнь значно зросло. Відтак, за три роки виробництво озброєнь вдалося наростити втричі загалом.

Про це йдеться в інфографіці "Укрінформ".

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Зазначається, що за три роки в Україні виробництво озброєнь наростили втричі загалом, а за деякими напрямами — в десятки разів.

Інфографіка "Укрінформ"

Серед здобутків українського ОПК за час повномасштабної війни:

Ракетне озброєння:

ракета-дрон "Паляниця";

мала крилата ракета "Пекло";

ракета "Рута";

мала крилата ракета "Трембіта".

БпЛА та роботизовані системи:

розвідувальний дрон "Шарк";

ударний БпЛА "RAM-2X";

український міні-Shahed;

робот-кулеметник Droid TW 12.7;

морський дрон Sea Baby з ШІ;

транспортний морський дрон Stalker 5.0;

наземний роботизований комплекс "Тарган";

робот "Ratel H".

Інфографіка "Укрінформ"

Бронетехніка й артилерія:

САУ "Богдана";

ББМ "Варта 2";

багатофункціональний "трансформер" Inguar-3;

Радіоелектронна боротьба (РЕБ):

"Буковель";

"Нота";

"Хмара";

Piranha AVD 360;

"Анклав";

Griselda.

Нагадаємо, що у березні цього року президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна працює над збільшенням виробництва реактивних дронів, також дронів на оптоволокні.

Своєю чергою, прем'єр Денис Шмигаль розповів, яким озброєнням власного виробництва Україна зможе себе забезпечити у 2025 році.