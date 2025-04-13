Производство оружия — результаты Украины за три года

Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram

За время полномасштабной войны в Украине производство вооружений значительно возросло. Следовательно, за три года производство вооружений удалось нарастить втрое в целом.

Об этом говорится в инфографике "Укринформ".

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Отмечается, что за три года в Украине производство вооружений нарастили втрое в целом, а по некоторым направлениям — в десятки раз.

Инфографика "Укринформ"

Среди достижений украинского ОПК за время полномасштабной войны:

Ракетное вооружение:

ракета-дрон "Паляниця";

малая крылатая ракета "Пекло";

ракета "Рута";

малая крылатая ракета "Трембіта".

БпЛА и роботизированные системы:

разведывательный дрон "Шарк";

ударный БпЛА "RAM-2X";

украинский мини-Shahed;

робот-пулеметчик Droid TW 12.7;

морской дрон Sea Baby с ИИ;

транспортный морской дрон Stalker 5.0;

наземный роботизированный комплекс "Тарган";

робот "Ratel H".

Инфографика "Укринформ"

Бронетехника и артиллерия:

САУ "Богдана";

ББМ "Варта 2";

многофункциональный "трансформер" Inguar-3;

Радиоэлектронная борьба (РЭБ):

"Буковель";

"Нота";

"Хмара";

Piranha AVD 360;

"Анклав";

Griselda.

Напомним, что в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над увеличением производства реактивных дронов, а также дронов на оптоволокне.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль рассказал, каким вооружением собственного производства Украина сможет себя обеспечить в 2025 году.