Производство оружия — результаты Украины за три года

За время войны Украина втрое нарастила производство вооружений
За время полномасштабной войны в Украине производство вооружений значительно возросло. Следовательно, за три года производство вооружений удалось нарастить втрое в целом.
Об этом говорится в инфографике "Укринформ".
За время войны Украина нарастила производство оружия — что известно
Отмечается, что за три года в Украине производство вооружений нарастили втрое в целом, а по некоторым направлениям — в десятки раз.
Среди достижений украинского ОПК за время полномасштабной войны:
Ракетное вооружение:
- ракета-дрон "Паляниця";
- малая крылатая ракета "Пекло";
- ракета "Рута";
- малая крылатая ракета "Трембіта".
БпЛА и роботизированные системы:
- разведывательный дрон "Шарк";
- ударный БпЛА "RAM-2X";
- украинский мини-Shahed;
- робот-пулеметчик Droid TW 12.7;
- морской дрон Sea Baby с ИИ;
- транспортный морской дрон Stalker 5.0;
- наземный роботизированный комплекс "Тарган";
- робот "Ratel H".
Бронетехника и артиллерия:
- САУ "Богдана";
- ББМ "Варта 2";
- многофункциональный "трансформер" Inguar-3;
Радиоэлектронная борьба (РЭБ):
- "Буковель";
- "Нота";
- "Хмара";
- Piranha AVD 360;
- "Анклав";
- Griselda.
Напомним, что в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над увеличением производства реактивных дронов, а также дронов на оптоволокне.
В свою очередь премьер Денис Шмыгаль рассказал, каким вооружением собственного производства Украина сможет себя обеспечить в 2025 году.
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