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За время войны Украина втрое нарастила производство вооружений

13 апреля 2025 21:55
Евтушенко Алина - редактор
Производство оружия — результаты Украины за три года
Украинские военные на бронетехнике. Фото: Генштаб ВСУ/Telegram
Евтушенко Алина - редактор

За время полномасштабной войны в Украине производство вооружений значительно возросло. Следовательно, за три года производство вооружений удалось нарастить втрое в целом.

Об этом говорится в инфографике "Укринформ".

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Отмечается, что за три года в Украине производство вооружений нарастили втрое в целом, а по некоторым направлениям — в десятки раз.

Зброя ЗСУ
Инфографика "Укринформ"

Среди достижений украинского ОПК за время полномасштабной войны:

Ракетное вооружение:

  • ракета-дрон "Паляниця";
  • малая крылатая ракета "Пекло";
  • ракета "Рута";
  • малая крылатая ракета "Трембіта".

БпЛА и роботизированные системы:

  • разведывательный дрон "Шарк";
  • ударный БпЛА "RAM-2X";
  • украинский мини-Shahed;
  • робот-пулеметчик Droid TW 12.7;
  • морской дрон Sea Baby с ИИ;
  • транспортный морской дрон Stalker 5.0;
  • наземный роботизированный комплекс "Тарган";
  • робот "Ratel H".
Зброя ЗСУ
Инфографика "Укринформ"

Бронетехника и артиллерия:

  • САУ "Богдана";
  • ББМ "Варта 2";
  • многофункциональный "трансформер" Inguar-3;

Радиоэлектронная борьба (РЭБ):

  • "Буковель";
  • "Нота";
  • "Хмара";
  • Piranha AVD 360;
  • "Анклав";
  • Griselda.

Напомним, что в марте этого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина работает над увеличением производства реактивных дронов, а также дронов на оптоволокне.

В свою очередь премьер Денис Шмыгаль рассказал, каким вооружением собственного производства Украина сможет себя обеспечить в 2025 году.

Минобороны ВСУ война в Украине ВПК производство оружия
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