Евакуація дітей з сіл Донецької області — перелік населених пунктів

З низки сіл на Донеччині розпочали евакуацію — перелік
З 19 сіл у Донецькій області ввели обов'язкову евакуацію. Там перебуває 109 дітей.
Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації (ОВА) 8 серпня.
Евакуація з низки сіл Донецької області
В ОВА розповіли, що запровадили обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з наступних населених пунктів:
- селища Ярова;
- сіл Брусівка,
- Вовчий Яр,
- Дерилове,
- Діброва,
- Закітне,
- Каленики,
- Коровій Яр,
- Крива Лука,
- Кримки,
- Лозове,
- Озерне,
- Олександрівка,
- Середнє,
- Соснове,
- Старий Караван,
- Рубці,
- Щурове,
- Яцьківка.
"Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", — йдеться у повідомлення.
Як відомо, у цих населених пунктах проживає 109 дітей.
Очільник адміністрації зазначив, що дав доручення усім відповідним органам, аби якнайшвидше організувати евакуацію сімей в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.
"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!" — наголосив Вадим Філашкін.
Нагадаємо, 30 липня у Покровську під час чергової евакуації поліцейські збили ворожий дрон, що намагався атакувати авто з цивільними. Поліція показала відео.
Також ми писали, що 25 липня на Донеччині з деяких населених пунктів почали примусову евакуацію. Це пов'язано з посиленням небезпеки з боку російських окупантів.
