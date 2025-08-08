Евакуація дітей з сіл Донецької області — перелік населених пунктів

Евакуації з прифронтових територій. Фото: Восток SOS

З 19 сіл у Донецькій області ввели обов'язкову евакуацію. Там перебуває 109 дітей.

Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації (ОВА) 8 серпня.

Евакуація з низки сіл Донецької області

В ОВА розповіли, що запровадили обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з наступних населених пунктів:

селища Ярова;

сіл Брусівка,

Вовчий Яр,

Дерилове,

Діброва,

Закітне,

Каленики,

Коровій Яр,

Крива Лука,

Кримки,

Лозове,

Озерне,

Олександрівка,

Середнє,

Соснове,

Старий Караван,

Рубці,

Щурове,

Яцьківка.

"Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", — йдеться у повідомлення.

Як відомо, у цих населених пунктах проживає 109 дітей.

Очільник адміністрації зазначив, що дав доручення усім відповідним органам, аби якнайшвидше організувати евакуацію сімей в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України.

"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!" — наголосив Вадим Філашкін.

