Головна Армія З низки сіл на Донеччині розпочали евакуацію — перелік

З низки сіл на Донеччині розпочали евакуацію — перелік

Ua ru
Дата публікації: 8 серпня 2025 22:12
Евакуація дітей з сіл Донецької області — перелік населених пунктів
Евакуації з прифронтових територій. Фото: Восток SOS

З 19 сіл у Донецькій області ввели обов'язкову евакуацію. Там перебуває 109 дітей.

Про це повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації (ОВА) 8 серпня. 

Читайте також:

Евакуація з низки сіл Донецької області

В ОВА розповіли, що запровадили обов'язкову евакуацію родин з дітьми у примусовий спосіб з наступних населених пунктів:

  • селища Ярова;
  • сіл Брусівка, 
  • Вовчий Яр, 
  • Дерилове,
  • Діброва,
  • Закітне,
  • Каленики,
  • Коровій Яр,
  • Крива Лука,
  • Кримки,
  • Лозове,
  • Озерне,
  • Олександрівка,
  • Середнє,
  • Соснове,
  • Старий Караван,
  • Рубці,
  • Щурове,
  • Яцьківка.

"Відповідне рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області", — йдеться у повідомлення.

Як відомо, у цих населених пунктах проживає 109 дітей.

Очільник адміністрації зазначив, що дав доручення усім відповідним органам, аби якнайшвидше організувати евакуацію сімей в яких перебувають ці діти, та забезпечити належні умови проживання на більш безпечній території України. 

"Вкотре наголошую: перебування на території Донецької області несе постійну небезпеку. Евакуюйтесь, поки це ще можливо! Бережіть своїх близьких та не наражайте їх на небезпеку!" — наголосив Вадим Філашкін.

Нагадаємо, 30 липня у Покровську під час чергової евакуації поліцейські збили ворожий дрон, що намагався атакувати авто з цивільними. Поліція показала відео. 

Також ми писали, що 25 липня на Донеччині з деяких населених пунктів почали примусову евакуацію. Це пов'язано з посиленням небезпеки з боку російських окупантів.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
