Главная Армия Из ряда сел в Донецкой области начали эвакуацию — перечень

Из ряда сел в Донецкой области начали эвакуацию — перечень

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 22:12
Эвакуация детей из сел Донецкой области — перечень населенных пунктов
Эвакуации с прифронтовых территорий. Фото: Восток SOS

Из 19 сел в Донецкой области ввели обязательную эвакуацию. Там находится 109 детей.

Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации (ОВА) 8 августа.

Читайте также:

Эвакуация из ряда сел Донецкой области

В ОВА рассказали, что ввели обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из следующих населенных пунктов:

  • поселка Яровая;
  • сел Брусовка,
  • Волчий Яр,
  • Дерилово,
  • Диброва,
  • Закитное,
  • Каленики,
  • Коровий Яр,
  • Кривая Лука,
  • Крымки,
  • Лозовое,
  • Озерное,
  • Александровка,
  • Среднее,
  • Сосновое,
  • Старый Караван,
  • Рубцы,
  • Крысиное,
  • Яцковка.

"Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области", — говорится в сообщении.

Как известно, в этих населенных пунктах проживает 109 детей.

Глава администрации отметил, что дал поручение всем соответствующим органам, чтобы как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" — подчеркнул Вадим Филашкин.

Напомним, 30 июля в Покровске во время очередной эвакуации полицейские сбили вражеский дрон, который пытался атаковать авто с гражданскими. Полиция показала видео.

Также мы писали, что 25 июля в Донецкой области из некоторых населенных пунктов начали принудительную эвакуацию. Это связано с усилением опасности со стороны российских оккупантов.

дети эвакуация Донецкая область война в Украине фронт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
