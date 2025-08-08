Эвакуация детей из сел Донецкой области — перечень населенных пунктов

Из ряда сел в Донецкой области начали эвакуацию — перечень
Из 19 сел в Донецкой области ввели обязательную эвакуацию. Там находится 109 детей.
Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации (ОВА) 8 августа.
Эвакуация из ряда сел Донецкой области
В ОВА рассказали, что ввели обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из следующих населенных пунктов:
- поселка Яровая;
- сел Брусовка,
- Волчий Яр,
- Дерилово,
- Диброва,
- Закитное,
- Каленики,
- Коровий Яр,
- Кривая Лука,
- Крымки,
- Лозовое,
- Озерное,
- Александровка,
- Среднее,
- Сосновое,
- Старый Караван,
- Рубцы,
- Крысиное,
- Яцковка.
"Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области", — говорится в сообщении.
Как известно, в этих населенных пунктах проживает 109 детей.
Глава администрации отметил, что дал поручение всем соответствующим органам, чтобы как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.
"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" — подчеркнул Вадим Филашкин.
Напомним, 30 июля в Покровске во время очередной эвакуации полицейские сбили вражеский дрон, который пытался атаковать авто с гражданскими. Полиция показала видео.
Также мы писали, что 25 июля в Донецкой области из некоторых населенных пунктов начали принудительную эвакуацию. Это связано с усилением опасности со стороны российских оккупантов.
