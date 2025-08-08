Эвакуация детей из сел Донецкой области — перечень населенных пунктов

Эвакуации с прифронтовых территорий. Фото: Восток SOS

Из 19 сел в Донецкой области ввели обязательную эвакуацию. Там находится 109 детей.

Об этом сообщили в Донецкой областной военной администрации (ОВА) 8 августа.

Эвакуация из ряда сел Донецкой области

В ОВА рассказали, что ввели обязательную эвакуацию семей с детьми принудительно из следующих населенных пунктов:

поселка Яровая;

сел Брусовка,

Волчий Яр,

Дерилово,

Диброва,

Закитное,

Каленики,

Коровий Яр,

Кривая Лука,

Крымки,

Лозовое,

Озерное,

Александровка,

Среднее,

Сосновое,

Старый Караван,

Рубцы,

Крысиное,

Яцковка.

"Соответствующее решение приняли на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой области", — говорится в сообщении.

Как известно, в этих населенных пунктах проживает 109 детей.

Глава администрации отметил, что дал поручение всем соответствующим органам, чтобы как можно быстрее организовать эвакуацию семей, в которых находятся эти дети, и обеспечить надлежащие условия проживания на более безопасной территории Украины.

"Еще раз подчеркиваю: пребывание на территории Донецкой области несет постоянную опасность. Эвакуируйтесь, пока это еще возможно! Берегите своих близких и не подвергайте их опасности!" — подчеркнул Вадим Филашкин.

Напомним, 30 июля в Покровске во время очередной эвакуации полицейские сбили вражеский дрон, который пытался атаковать авто с гражданскими. Полиция показала видео.

Также мы писали, что 25 июля в Донецкой области из некоторых населенных пунктов начали принудительную эвакуацию. Это связано с усилением опасности со стороны российских оккупантов.