Війна в Україні — Зеленський не піде на всі умови Путіна

Володимир Зеленський. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українці щодня роблять все, аби закінчити війну. Однак не можна просто піти на всі умови російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю CNN.

Зеленський не піде на умови Путіна

Зеленський заявив, що розуміє втому українців від війни і саме тому зараз робить все, аби мир настав якнайшвидше.

"Люди втомилися від стійкості і дуже виснажені. Що сказати українцям зараз, які відчувають, що вони на межі. Це дуже складно, цілком зрозуміло і боляче. Я спілкуюся з усіма партнерами, намагаюся домовлятися. Я звертаюся до різних частин на різних континентах, аби мені допомогли зупинити Путіна", — сказав президент.

Водночас він наголосив, що не можна просто піти на всі умови Путіна, щоб закінчити війну. У такому випадку доведется тікати з країни.

"Якщо ми дамо йому все, що він хоче, ми втратимо все, лише все: наші будинки, життя, сім'ї, все. Бо всі нам доведеться тікати з країни або бути росіянами", — заявив глава держави.

Зазначимо, у роковини великої війни Володимир Зеленський звернувся до українців. Він наголосив, що вибір захищати свій дім зробили мільйони українців і українок, не піднявши "білий прапор", а захищаючи синьо-жовтий.

Також президент вважає, що здача Донбасу не зупинить Путіна і США помиляються в цьому питанні. За його словами, Росії не можна довіряти.