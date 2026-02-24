Видео
Главная Армия Нельзя просто пойти на все условия Путина — заявление Зеленского

Нельзя просто пойти на все условия Путина — заявление Зеленского

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 10:18
Почему нельзя идти на условия Путина — заявление Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: кадр из видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя идти на условия российского диктатора Владимира Путина. Если это произойдет, украинцам придется бежать из страны. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Владимир Зеленский сказал в интервью CNN.

Зеленский не пойдет на условия Путина

Зеленский заявил, что понимает усталость украинцев от войны и именно поэтому сейчас делает все, чтобы мир наступил как можно быстрее.

"Люди устали от устойчивости и очень истощены. Что сказать украинцам сейчас, которые чувствуют, что они на грани. Это очень сложно, вполне понятно и больно. Я общаюсь со всеми партнерами, пытаюсь договариваться. Я обращаюсь к разным частям на разных континентах, чтобы мне помогли остановить Путина", — сказал президент.

В то же время он подчеркнул, что нельзя просто пойти на все условия Путина, чтобы закончить войну. В таком случае придется бежать из страны.

"Если мы дадим ему все, что он хочет, мы потеряем все, только все: наши дома, жизни, семьи, все. Потому что все нам придется бежать из страны или быть россиянами", — заявил глава государства.

Отметим, в годовщину большой войны Владимир Зеленский обратился к украинцам. Он подчеркнул, что выбор защищать свой дом сделали миллионы украинцев и украинок, не подняв "белый флаг", а защищая сине-желтый.

Также президент считает, что сдача Донбасса не остановит Путина и США ошибаются в этом вопросе. По его словам, России нельзя доверять.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
