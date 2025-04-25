За словами президента України, звітність про витрати допомоги Заходу абсолютно прозора

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Скриншот

Україна має повні звіти про військові витрати, які оплачувались за допомогою фінансових надходжень із США чи ЄС. Крім того, вся документація щодо цього доступна закордонним інспекторам, які працюють в Україні з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ.

Про це в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро заявив президент України Володимир Зеленський.

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За словами Зеленського, Сполучені Штати повинні розуміти, що в Україні декілька років працюють американські інспектори. Є також інспектори з європейських країн, тому що вони також виділили гроші, за що і США і Європі велика подяка.

"Саме тому ми одразу сказали, що готові до будь-яких інспекцій, з самого початку війни. Інспектори, які приїжджають зі Сполучених Штатів, Європи та наші власні інспектори, вони тут працюють", — зазначив президент України.

Зеленський заявив, що в України є повний підрахунок звітності. І доступ до них був у інспекторів з самого початку.

"Ми відразу запросили інспекторів ще напочатку, коли ми побачили, що Росія намагалася підірвати підтримку і допомогу фейковими новинами про розтрати фінансів та допомоги, які надходили від Сполучених Штатів", — каже голова держави.

Україні немає чого приховувати, адже всі дані для інспекцій абсолютно відкриті та прозорі, зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялось, що Зеленський назвав суму, яку з початку повномасштабного вторгнення Росії, Сполучені Штати Америки надали Україні. Так, Київ отримав підтримку у сфері безпеки та оборони на суму близько 105 мільярдів доларів.

Крім того, президент повідомив, що Україна надсилала США звіт про обстріли енергетики. Росія не зважає ні на які перемир'я.