За словами президента України, звітність про витрати допомоги Заходу абсолютно прозора

Всі звіти є на руках — Зеленський про надану США та ЄС допомогу
Україна має повні звіти про військові витрати, які оплачувались за допомогою фінансових надходжень із США чи ЄС. Крім того, вся документація щодо цього доступна закордонним інспекторам, які працюють в Україні з перших днів широкомасштабного вторгнення РФ.
Про це в інтерв'ю американському журналісту Бену Шапіро заявив президент України Володимир Зеленський.
Україна готова до будь-якого аудиту
За словами Зеленського, Сполучені Штати повинні розуміти, що в Україні декілька років працюють американські інспектори. Є також інспектори з європейських країн, тому що вони також виділили гроші, за що і США і Європі велика подяка.
"Саме тому ми одразу сказали, що готові до будь-яких інспекцій, з самого початку війни. Інспектори, які приїжджають зі Сполучених Штатів, Європи та наші власні інспектори, вони тут працюють", — зазначив президент України.
Зеленський заявив, що в України є повний підрахунок звітності. І доступ до них був у інспекторів з самого початку.
"Ми відразу запросили інспекторів ще напочатку, коли ми побачили, що Росія намагалася підірвати підтримку і допомогу фейковими новинами про розтрати фінансів та допомоги, які надходили від Сполучених Штатів", — каже голова держави.
Україні немає чого приховувати, адже всі дані для інспекцій абсолютно відкриті та прозорі, зазначив Зеленський.
Раніше повідомлялось, що Зеленський назвав суму, яку з початку повномасштабного вторгнення Росії, Сполучені Штати Америки надали Україні. Так, Київ отримав підтримку у сфері безпеки та оборони на суму близько 105 мільярдів доларів.
Крім того, президент повідомив, що Україна надсилала США звіт про обстріли енергетики. Росія не зважає ні на які перемир'я.
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