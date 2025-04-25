По словам президента Украины, отчетность о расходах помощи Запада абсолютно прозрачна

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Скриншот

Украина имеет полные отчеты о военных расходах, которые оплачивались с помощью финансовых поступлений из США или ЕС. Кроме того, вся документация по этому доступна зарубежным инспекторам, которые работают в Украине с первых дней широкомасштабного вторжения РФ.

Об этом в интервью американскому журналисту Бену Шапиро заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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По словам Зеленского, Соединенные Штаты должны понимать, что в Украине несколько лет работают американские инспекторы. Есть также инспекторы из европейских стран, потому что они также выделили деньги, за что и США и Европе большая благодарность.

"Именно поэтому мы сразу сказали, что готовы к любым инспекциям, с самого начала войны. Инспекторы, которые приезжают из Соединенных Штатов, Европы и наши собственные инспекторы, они здесь работают", — отметил президент Украины.

Зеленский заявил, что у Украины есть полный подсчет отчетности. И доступ к ним был у инспекторов с самого начала.

"Мы сразу пригласили инспекторов еще в начале, когда мы увидели, что Россия пыталась подорвать поддержку и помощь фейковыми новостями о растратах финансов и помощи, которые поступали от Соединенных Штатов", — говорит глава государства.

Украине нечего скрывать, ведь все данные для инспекций абсолютно открыты и прозрачны, отметил Зеленский.

Ранее сообщалось, что Зеленский назвал сумму, которую с начала полномасштабного вторжения России, Соединенные Штаты Америки предоставили Украине. Так, Киев получил поддержку в сфере безопасности и обороны на сумму около 105 миллиардов долларов.

Кроме того, президент сообщил, что Украина присылала США отчет об обстрелах энергетики. Россия не считается ни на какие перемирия.