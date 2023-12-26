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Все вирішить ВЛК — Залужний пояснив, як мобілізують людей з інвалідністю

26 грудня 2023 17:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Все вирішить ВЛК — Залужний пояснив, як мобілізують людей з інвалідністю
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний гадає, що необхідно залишити у законодавстві поняття придатності й непридатності до військової служби. Тим самим має відбутись відмова від розділення на ступені інвалідності, але остаточне рішення за ВЛК. 

Про це він заявив на закритому брифінгу.

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"Я вважаю, що на сьогодні оперування ступенем інвалідності, 2 групи, 3 групи, воно зараз не є, скажемо так, актуальним. Чому? Тому що вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або непридатна", — сказав він. 

За словами Залужного, командування ЗСУ дало згоду на пропозицію залишити поняття "придатних" та "непридатних" до військової служби. 

"Позбавитися такого поняття, як обмежено придатний. І, відповідно, коли ми дамо собі відповідь на ці питання, придатний або непридатний, відповідно, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняттями, як інвалід 2 групи, або інвалід 3 групи", — зазначив Залужний.

Новий законопроєкт про мобілізацію в Україні

Нагадаємо, що раніше Кабінет Міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №10378 про вдосконалення окремих питань загальної мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Згодом його зареєстрували у парламенті. 

Законопроєкт вже прокоментували народні депутати Олексій Гончаренко та Дмитро Разумков: політики вважають законопроєкт провальним, оскільки він притягне за собою "непередбачувані наслідки". 

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