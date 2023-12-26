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Все решит ВВК — Залужный объяснил, как мобилизуют людей с инвалидностью

26 декабря 2023 17:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Все решит ВВК — Залужный объяснил, как мобилизуют людей с инвалидностью
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный полагает, что необходимо оставить в законодательстве понятие пригодности и непригодности к военной службе. Тем самым должен состояться отказ от разделения на степени инвалидности, но окончательное решение за ВВК.

Об этом он заявил на закрытом брифинге.

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"Я считаю, что на сегодняшний день оперирование степенью инвалидности, 2 группы, 3 группы, оно сейчас не является, скажем так, актуальным. Почему? Потому что решает пригодность к военной службе не инвалидность, которую имеет человек, а военно-врачебная комиссия, которая определяет, пригоден ли человек к военной службе, или непригоден", — сказал он.

По словам Залужного, командование ВСУ дало согласие на предложение оставить понятия "пригодных" и "непригодных" к военной службе.

"Избавиться от такого понятия, как ограниченно пригодный. И, соответственно, когда мы дадим себе ответ на эти вопросы, пригоден или непригоден, соответственно, мы поймем, есть ли нам смысл дальше оперировать такими понятиями, как инвалид 2 группы, или инвалид 3 группы", — отметил Залужный.

Новый законопроект о мобилизации в Украине

Напомним, что ранее Кабинет Министров Украины внес в Верховную Раду законопроект №10378 об усовершенствовании отдельных вопросов общей мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Впоследствии его зарегистрировали в парламенте.

Законопроект уже прокомментировали народные депутаты Алексей Гончаренко и Дмитрий Разумков: политики считают законопроект провальным, поскольку он привлечет за собой "непредвиденные последствия".

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