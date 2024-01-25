Мобілізація в Україні — як зміниться процес вручення повісток з 1 лютого

Працівники ТЦК спілкуються з військовозобов'язаним. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Понад 700 днів Україна перебуває в умовах повномасштабної війни, через що було запроваджено воєнний стан та загальну мобілізацію. У весь цей період військовозобов'язані чоловіки віком від 18 до 60 років отримують повістки. Водночас українська влада готує серйозні зміни до мобілізаційних процесів.

Чи зміниться процес вручення повісток в Україні з 1 лютого 2024 року, хто матиме право вручати повістки, які види цього документу наразі є та який вигляд він повинен мати, розповідаємо далі в матеріалі.

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Так, перш за все слід зауважити, що порядок вручення повісток, затверджений Постановою Кабінету міністрів України № 1487.

Які повістки можуть отримати військовозобов'язані чоловіки — види

Відповідно до вищезгаданої Постанови, в Україні існує лише три види повісток, а саме:

для уточнення облікових даних — виписується для оновлення інформації про військовозобов’язаного. Її мають право вручити у будь-якому місці, до прикладу, на вулиці, блокпості тощо;

— виписується для оновлення інформації про військовозобов’язаного. Її мають право вручити у будь-якому місці, до прикладу, на вулиці, блокпості тощо; на проходження військово-лікарської комісії — вручається після повістки про уточнення даних для проходження медичного обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду;

— вручається після повістки про уточнення даних для проходження медичного обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду; мобілізаційне розпорядження (бойова повістка) — вручається особам, які пройшли мобілізаційну підготовку та визнані ВЛК придатними до військової служби. У розпорядженні зазначено, що чоловік зобов’язаний прибути до призовного пункту впродовж 24 годин після вручення.

Який вигляд має повістка та яку інформацію містить

Повістка – це документ, який вручається військовозобов'язаному з метою викликати його до призовного центру або іншого органу для виконання військового обов'язку.

Військовозобов'язані, яким вручають повістку, мають звернути увагу на такі заповнені поля:

назва "ПОВІСТКА";

ПІБ військовозобов'язаного;

адресу місця реєстрації чи місця фактичного проживання військовозобов'язаного;

номер повістки;

номер та дата розпорядження ТЦК та СП про необхідність явки військовозобов'язаного;

дата, час та адреса ТЦК та СП для явки військовозобов'язаного;

найменування посади керівника районного (міського) ТЦК та СП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

підпис особи, яка видала повістку;

дата видачі повістки;

мокра печатка.

Крім того, слід знати, що в повістці може бути зазначено формулювання пропоную з’явитися або наказ, наказую. Обидва варіанти правильні та не вважаються помилкою.

Повістка вважається дійсною та підлягає обов’язковому виконанню, якщо її вручили особисто військовозобов’язаному, який підписав її.

Зразок повістки для уточнення даних. Скриншот з сайту Міноборони

Хто в Україні уповноважений вручати повістки військовозобов'язаним з 1 лютого

Вручати повістки можуть лише уповноважені особи, до яких належать:

співробітники ТЦК та СП (військкомати);

особи органів місцевого самоврядування, у тому числі сільські голови;

керівники підприємств, установ чи організацій;

керівники закладів освіти;

ФОПи;

працівники ЖЕКів;

голови ОСББ.

Для вручення повісток ці особи повинні мати наказ (розпорядження) керівника ТЦК про видачу повісток із прізвищами цих осіб, а також службові посвідчення, які доводять, що ці особи працюють в установах та є тими, кого уповноважив керівник ТЦК.

Важливо: громадяни мають право вимагати в особи, яка вручає повістку, показати документ, що уповноважує її до таких дій.

Представники ТЦК спілкуються з чоловіком. Фото: ЛОТЦК та СП/Facebook

Коли повістка вважається незаконно врученою

Повістка не є дійсною та не підлягає обов’язковому виконанню, якщо:

її отримали замість військовозобов’язаного інші особи, наприклад, батьки, дружина, родичі чи сусіди;

її залишили у дверях або кинули до поштової скриньки;

ТЦК прислало оповіщення через SMS, на електронну пошту або ж в соціальні мережі.

Чи чекати в Україні еПовісток

Віцепрем'єр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров запевнив, що повісток у застосунку "Дія" ніколи не буде.

Одна з майбутніх змін, яку пропонують народні депутати, передбачає, що повістка про виклик до ТЦК та СП може бути надіслана громадянину через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або на електронну пошту. Проте, ці зміни навряд чи будуть запроваджені вже в лютому 2024 року, адже проєкт закону все ще доопрацьовують.

Раніше ми повідомляли, що глава Нацполіції Іван Вигівський пояснив, чому поліцейські не можуть роздавати повістки.

Нагадаємо, ми писали, що ТЦК надсилатимуть українцям листи та електроні повідомлення.

Також ми інформували, чи можна відмовитися від повістки, якщо вона заповнена частково.