Мобилизация в Украине — как изменится процесс вручения повесток с 1 февраля

Работники ТЦК общаются с военнообязанным. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Более 700 дней Украина находится в условиях полномасштабной войны, из-за чего было введено военное положение и всеобщую мобилизацию. Во весь этот период военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет получают повестки. В то же время украинские власти готовят серьезные изменения к мобилизационным процессам.

Изменится ли процесс вручения повесток в Украине с 1 февраля 2024 года, кто будет иметь право вручать повестки, какие виды этого документа есть и как он должен выглядеть, рассказываем далее в материале.

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Так, прежде всего, следует отметить, что порядок вручения повесток, утвержденный Постановлением Кабинета министров Украины № 1487.

Какие повестки могут получить военнообязанные мужчины — виды

Согласно вышеупомянутому Постановлению, в Украине существует только три вида повесток, а именно:

для уточнения учетных данных — выписывается для обновления информации о военнообязанном. Ее имеют право вручить в любом месте, например, на улице, блокпосте и т.п.;

— выписывается для обновления информации о военнообязанном. Ее имеют право вручить в любом месте, например, на улице, блокпосте и т.п.; на прохождение военно-врачебной комиссии — вручается после повестки об уточнении данных для прохождения медицинского обследования. К повестке прилагается карта обследования и медицинского осмотра;

— вручается после повестки об уточнении данных для прохождения медицинского обследования. К повестке прилагается карта обследования и медицинского осмотра; мобилизационное распоряжение (боевая повестка) — вручается лицам, которые прошли мобилизационную подготовку и признаны ВВК пригодными к военной службе. В распоряжении отмечено, что мужчина обязан прибыть в призывной пункт в течение 24 часов после вручения.

Как выглядит повестка и какую информацию содержит

Повестка — это документ, который вручается военнообязанному с целью вызвать его в призывный центр или другой орган для исполнения воинского долга.

Военнообязанные, которым вручают повестку, должны обратить внимание на следующие заполненные поля:

название "ПОВЕСТКА";

ФИО военнообязанного;

адрес места регистрации или места фактического проживания военнообязанного;

номер повестки;

номер и дата распоряжения ТЦК и СП о необходимости явки военнообязанного;

дата, время и адрес ТЦК и СП для явки военнообязанного;

наименование должности руководителя районного (городского) ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета;

подпись лица, выдавшего повестку;

дата выдачи повестки;

мокрая печать.

Кроме того, следует знать, что в повестке может быть указана формулировка предлагаю явиться или приказ, приказываю. Оба варианта правильны и не считаются ошибкой.

Повестка считается действительной и подлежит обязательному исполнению, если она была вручена лично военнообязанному, который подписал ее.

Образец повестки для уточнения данных. Скриншот с сайта Минобороны

Кто в Украине уполномочен вручать повестки военнообязанным с 1 февраля

Вручать повестки могут только уполномоченные лица, к которым относятся:

сотрудники ТЦК и СП (военкомы);

лица органов местного самоуправления, в том числе сельские головы;

руководители предприятий, учреждений или организаций;

руководители учебных заведений;

ФЛПы;

работники ЖЭКов;

председателя ОСМД.

Для вручения повесток эти лица должны иметь приказ (распоряжение) руководителя ТЦК о выдаче повесток с фамилиями этих лиц, а также служебные удостоверения, доказывающие, что эти лица работают в учреждениях и являются уполномоченными руководителями ТЦК.

Важно: граждане имеют право требовать у лица, вручающего повестку, показать документ, уполномочивающий его к таким действиям.

Представители ТЦК общаются с мужчиной. Фото: ЛОТЦК и СП/Facebook

Когда повестка считается незаконно врученной

Повестка не является действительной и не подлежит обязательному исполнению, если:

ее получили вместо военнообязанного другие лица, например родители, жена, родственники или соседи;

ее оставили в дверях или бросили в почтовый ящик;

ТЦК прислало оповещение через SMS, на электронную почту или в социальные сети.

Ждать ли в Украине эПовесток

Вице-премьер-министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заверил, что повесток в приложении "Дія" никогда не будет.

Одно из будущих изменений, которое предлагают народные депутаты, предусматривает, что повестка о вызове в ТЦК и СП может быть направлена гражданину через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или по электронной почте. Однако эти изменения вряд ли будут введены уже в феврале 2024 года, ведь проект закона все еще дорабатывают.

Ранее мы сообщали, что глава Нацполиции Иван Выговский объяснил, почему полицейские не могут раздавать повестки.

Напомним, мы писали, что ТЦК будут посылать украинцам письма и электронные сообщения.

Также мы информировали, можно ли отказаться от повестки, если она заполнена частично.