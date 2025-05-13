Обстріли України 13 травня — РФ зменшила атаки

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот

Президент Володимир Зеленський заявив, що вночі 13 травня РФ використала менше дронів для атаки України. Можливо, це пов'язано із сигналами Європи і США.

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції 13 травня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Обстріли України 13 травня

Зеленський підтвердив, що цієї ночі РФ справді застосувала значно менше БпЛА для атаки на Україну. Водночас він не знає, чи це пов'язано із тим, що європейські лідери дали Москві час до кінця доби, аби вона почала перемир'я.

"Може, впливають сигнали європейських лідерів, США, може, Росія хоче продемонструвати, що вона думає про деескалацію", — сказав президент.

Нагадаємо, 10 травня Зеленський заявив, що ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ, якщо вона не погодиться на перемир'я. Вони будуть спрямовані на енергетичний та банківський сектор.

Однак в Росії нахабно відреагували на таку умову. У Путіна заявили, що Москва не боїться санкцій і знає, що в таких випадках робити.