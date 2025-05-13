Обстрелы Украины 13 мая — РФ уменьшила атаки

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью 13 мая РФ использовала меньше дронов для атаки Украины. Возможно, это связано с сигналами Европы и США.

Об этом Владимир Зеленский сказал во время пресс-конференции 13 мая, передает корреспондент Новини.LIVE.

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Зеленский подтвердил, что этой ночью РФ действительно применила значительно меньше БпЛА для атаки на Украину. В то же время он не знает, связано ли это с тем, что европейские лидеры дали Москве время до конца суток, чтобы она начала перемирие.

"Может, влияют сигналы европейских лидеров, США, может, Россия хочет продемонстрировать, что она думает о деэскалации", — сказал президент.

Напомним, 10 мая Зеленский заявил, что ЕС готовит новый пакет санкций против РФ, если она не согласится на перемирие. Они будут направлены на энергетический и банковский сектор.

Однако в России нагло отреагировали на такое условие. У Путина заявили, что Москва не боится санкций и знает, что в таких случаях делать.