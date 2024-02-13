Воїни ЗСУ знищили командно-спостережний пост і склад з БК окупантів на Херсонщині — яскраве відео

Дрони та боєць ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

Оператори 73-го морського центру спеціальних операцій імені кошового отамана Антіна Головатого завдали втрат росіянам у Херсонській області. Воїни дронами вдарили по командно-спостережному посту (КСП) противника і складу з боєкомплектом окупантів.

Відео опублікован на офіційній сторінці підрозділу в Facebook.

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Позиції ворога під час ведення повітряної розвідки виявив екіпаж безпілотного авіаційного комплексу (БпАК). Командно-спостережний пункт росіяни організували в одному з будинків місцевих жителів.

Після цього оператори ССО вдарили FPV-дронами по КСП загарбників.

Ворог втратив близько 10 військовослужбовців вбитими, ще двоє окупантів дістали поранення.

Крім того, оператори ССО уразили склад із боєприпасами військових РФ – його було знищено вщент.

Нагадаємо, ми інформували, що 12-та бригада спеціального призначення НГУ "Азов" потребує інженерів з ремонту дронів в батальйони та інші підрозділи.

Також ми повідомляли, що Україна закуповуватиме дрони через систему Prozorro.