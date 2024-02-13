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Воины ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пост и состав из БК окупантов в Херсонской области

13 февраля 2024 05:00
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская
Воины ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пост и состав из БК окупантов в Херсонской области — яркое видео
Дроны и боец ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османская

Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нанесли урон россиянам в Херсонской области. Воины дронами ударили по командно-наблюдательному посту (КСП) противника и составу с боекомплектом оккупантоов.

Видео опубликовано на официальной странице подразделения в Facebook.

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Позиции неприятеля во время ведения воздушной разведки нашел экипаж беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Командно-наблюдательный пункт россияне организовали в одном из домов местных жителей.

После этого операторы ССО ударили FPV-дронами по КСП захватчиков.

Враг потерял около 10 военнослужащих убитыми, еще двое окупантов получили ранения.

Кроме того, операторы ССО поразили склад с боеприпасами военных РФ — он был уничтожен до основания.

Напомним, мы информировали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов в батальоны и другие подразделения.

Также мы сообщали, что Украина будет закупать дроны через систему Prozorro.

ВСУ
военная техника
оккупанты
ликвидация

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