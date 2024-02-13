Воины ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пост и состав из БК окупантов в Херсонской области — яркое видео

Воины ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пост и состав из БК окупантов в Херсонской области
Операторы 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антина Головатого нанесли урон россиянам в Херсонской области. Воины дронами ударили по командно-наблюдательному посту (КСП) противника и составу с боекомплектом оккупантоов.
Видео опубликовано на официальной странице подразделения в Facebook.
Уничтожение техники окупантов
Позиции неприятеля во время ведения воздушной разведки нашел экипаж беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Командно-наблюдательный пункт россияне организовали в одном из домов местных жителей.
После этого операторы ССО ударили FPV-дронами по КСП захватчиков.
Враг потерял около 10 военнослужащих убитыми, еще двое окупантов получили ранения.
Кроме того, операторы ССО поразили склад с боеприпасами военных РФ — он был уничтожен до основания.
Напомним, мы информировали, что 12-я бригада специального назначения НГУ "Азов" нуждается в инженерах по ремонту дронов в батальоны и другие подразделения.
Также мы сообщали, что Украина будет закупать дроны через систему Prozorro.
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