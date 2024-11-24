Як можна зменшити кількість сварок поміж українців на тлі війни

Військовий Марк. Фото: скриншот з відео

В Україні розгораються багато скандалів між військовими, зокрема працівниками ТЦК та цивільними. А після війни будуть з'являтися нові виклики та чи готове буде до цього цивільне населення — це питання.

Це прокоментував військовий Третьої штурмової бригади Марк ыз позивним "Тунець" в інтерв'ю Олені Чабак у проєкті "Незламні".

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"Військовим також треба бути трошки більш лояльними до цивільних. Якщо людина не воювала, а, наприклад, в тилу дрони виготовляла чи донатила", — сказав він.

Військовий зазначив, що коли людина реально перераховує великі кошти на ЗСУ або привозить автомобілі з-за кордону — то він би не хотів таку особу відправляти на фронт, оскільки це суттєва допомога для фронту.

Нагадаємо, на Хмельниччині військовозобов'язаний запропонував хабар працівнику ТЦК, а на відмову застосував проти нього сльозогінний газ та втік.

Також в українському медіасередовищі значно зросла кількість негативу щодо мобілізації військовозобов'язаних.