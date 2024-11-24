Как можно уменьшить количество ссор среди украинцев на фоне войны

Военный Марк. Фото: скриншот с видео

В Украине разгораются многие скандалы между военными, в частности работниками ТЦК и гражданскими. А после войны будут появляться новые вызовы, и готово ли к этому гражданское население — это вопрос.

Это прокомментировал военный Третьей штурмовой бригады Марк с позывным "Тунец" в интервью Елене Чабак в проекте "Незламні".

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Отношения между военными и гражданскими

"Военным также нужно быть немного более лояльными к гражданским. Если человек не воевал, а, например, в тылу дроны изготовлял или донатил", — сказал он.

Военный отметил, что если человек реально перечисляет большие средства на ВСУ или привозит автомобили из-за границы — то он не хотел бы такого человека отправлять на фронт, поскольку это существенная помощь для фронта.

Напомним, на Хмельнитчине военнообязанный предложил взятку работнику ТЦК, а на отказ применил против него слезоточивый газ и сбежал.

Также в украинской медиасреде значительно возросло количество негатива по поводу мобилизации военнообязанных.