Ворог поширює новий фейк про мобілізацію студентів університету — у ЦПД спростували

Студенти в аудиторії. Фото ілюстративне: Flickr

Російські пропагандисти поширюють у своїх Telegram-каналах фото документа нібито від Київського національного університету імені Тараса Шевченка щодо "звільнення від навчання 1000 студентів через їх підготовку до військової служби". Своєю чергою Центр протидії дезінформації заявив, що так званий наказ — черговий фейк ворога.

Таку заяву ЦПД оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

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"Ворожі TG-канали поширюють фото документа буцімто від Київського національного університету ім. Т. Шевченка щодо "звільнення від навчання 1000 студентів через їх підготовку до військової служби за мобілізацією". Також у дописі та "наказі" зазначається, що приводом для такого наказу стало звернення представників СБУ й ТЦК та СП", — сказали в ЦПД, коментуючи деталі фейкової інформації.

Згідно з аналізом, Центр зазначає, що оформлення документа не відповідає вимогам законодавства. По-друге, нумерація наказу не відповідає тій, яка використовується КНУ. Наголошують, що ці вимоги є у публічному доступі.

Крім того, пропагандистський документ містить велику кількість орфографічних помилок, що теж вказує на його неправдивість.

"Поширюючи такі фейки, російські пропагандисти намагаються зірвати мобілізаційний процес в Україні та посіяти паніку й хаос з-поміж населення", — пояснюють у ЦПД мету окупантів.

Розвінчування фейку. Фото: скриншот

Фейковий документ. Фото: ЦПД

Нагадаємо, Росія поширює фейки про європейських лідерів, щоб показати нестабільність у західних країнах. З цією ж метою росіяни розповсюдили й брехню про нібито смерть короля Великої Британії Чарльза III.

Днями ворог також вигадав, що Польща нібито готує до виправляння в Україну найманців з кримінальним минулим.