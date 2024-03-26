Враг распространяет новый фейк о мобилизации студентов университета — в ЦПД опровергли

Студенты в аудитории. Фото иллюстративное: Flickr

Российские пропагандисты распространяют в своих Telegram-каналах фото документа якобы от Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко об "освобождении от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе". В свою очередь Центр противодействия дезинформации заявил, что так называемый приказ — очередной фейк врага.

Такое заявление ЦПД обнародовал на своей странице в Facebook.

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"Враждебные TG-каналы распространяют фото документа якобы от Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко относительно "освобождения от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе по мобилизации". Также в сообщении и "приказе" отмечается, что поводом для такого приказа стало обращение представителей СБУ и ТЦК и СП", — сказали в ЦПИ, комментируя детали фейковой информации.

Согласно анализу, Центр отмечает, что оформление документа не отвечает требованиям законодательства. Во-вторых, нумерация приказа не соответствует используемой КНУ. Отмечают, что эти требования есть в публичном доступе.

Кроме того, пропагандитский документ содержит множество орфографических ошибок, что тоже указывает на его ложность.

"Распространяя такие фейки, российские пропагандисты пытаются сорвать мобилизационный процесс в Украине и посеять панику и хаос среди населения", — объясняют в ЦПД цель оккупантов.

Развенчивание фейка. Фото: скриншот

Фейковый документ. Фото: ЦПИ

Напомним, Россия распространяет фейки о европейских лидерах, чтобы показать нестабильность в западных странах. С этой же целью россияне распространили и ложь о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III.

На днях враг также придумал, что Польша якобы готовит к отправке на Украину наемников с уголовным прошлым.