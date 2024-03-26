Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Враг распространяет новый фейк о мобилизации студентов университета — в ЦПД опровергли arrow

Враг распространяет новый фейк о мобилизации студентов университета — в ЦПД опровергли

26 марта 2024 10:11
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Враг распространяет новый фейк о мобилизации студентов университета — в ЦПД опровергли
Студенты в аудитории. Фото иллюстративное: Flickr
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Российские пропагандисты распространяют в своих Telegram-каналах фото документа якобы от Киевского Национального Университета имени Тараса Шевченко об "освобождении от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе". В свою очередь Центр противодействия дезинформации заявил, что так называемый приказ — очередной фейк врага.

Такое заявление ЦПД обнародовал на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Фейк оккупантов о мобилизации в Украине

"Враждебные TG-каналы распространяют фото документа якобы от Киевского Национального Университета им. Т. Шевченко относительно "освобождения от обучения 1000 студентов из-за их подготовки к военной службе по мобилизации". Также в сообщении и "приказе" отмечается, что поводом для такого приказа стало обращение представителей СБУ и ТЦК и СП", — сказали в ЦПИ, комментируя детали фейковой информации.

Согласно анализу, Центр отмечает, что оформление документа не отвечает требованиям законодательства. Во-вторых, нумерация приказа не соответствует используемой КНУ. Отмечают, что эти требования есть в публичном доступе.

Кроме того, пропагандитский документ содержит множество орфографических ошибок, что тоже указывает на его ложность.

"Распространяя такие фейки, российские пропагандисты пытаются сорвать мобилизационный процесс в Украине и посеять панику и хаос среди населения", — объясняют в ЦПД цель оккупантов.

Фейк россиян о мобилизации
Развенчивание фейка. Фото: скриншот
Фейк россиян о мобилизации в КНУ
Фейковый документ. Фото: ЦПИ

Напомним, Россия распространяет фейки о европейских лидерах, чтобы показать нестабильность в западных странах. С этой же целью россияне распространили и ложь о якобы смерти короля Великобритании Чарльза III.

На днях враг также придумал, что Польша якобы готовит к отправке на Украину наемников с уголовным прошлым.

война
ВСУ
фейки
россияне
военные
мобилизация
война в Украине
ЦПД

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК