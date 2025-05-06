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Головна Армія Ворог наніс 13 ударів по Запоріжжю — пожежі та люди під завалами

Ворог наніс 13 ударів по Запоріжжю — пожежі та люди під завалами

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Дата публікації: 6 травня 2025 23:22
Через атаку окупантів на Запоріжжя є руйнування житлових приміщень, а також пожежі
Вибух після атаки російських окупантів. Ілюстративне фото: Скриншот

З'явились подробиці цинічної атаки російських окупантів по Запоріжжю. Місцева влада повідомила про 13 ударів з боку РФ по місту.

Про це інформує голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його інформацією, через удари окупантів у місті почались пожежі. Під обстріл потрапив приватний будинок, а під завалами можуть бути двоє людей. 

Ворог наніс 13 ударів по Запоріжжю — пожежі та люди під завалами - фото 1
Повідомлення Івана Федорова. Фото: Скриншот

Крім того, Федоров застеріг місцевих мешканців через загрозу застосування КАБів, адже ця небезпека все ще зберігається. 

Також голова Запорізької ОВА оприлюднив кадри рятувальної операції ДСНС. На місці ворожого прильоту вже розбирають завали. 

Раніше ми повідомляли, що минулої ночі російські окупанти завдали удар по ринку "Барабашово" в Харкові. Через атаку ворога зруйновано понад сто магазинів.

Крім того, росіяни атакували Одеську область. Внаслідок обстрілу загинула людина. 

пожежа ДСНС Запоріжжя війна в Україні атака постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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