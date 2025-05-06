Из-за атаки оккупантов на Запорожье есть разрушения жилых помещений, а также пожары

Взрыв после атаки российских оккупантов. Иллюстративное фото: Скриншот

Появились подробности циничной атаки российских оккупантов по Запорожью. Местные власти сообщили о 13 ударах со стороны РФ по городу.

Об этом информирует председатель Запорожской ОГА Иван Федоров.

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По его информации, из-за ударов оккупантов в городе начались пожары. Под обстрел попал частный дом, а под завалами могут быть два человека.

Сообщение Ивана Федорова. Фото: Скриншот

Кроме того, Федоров предостерег местных жителей из-за угрозы применения УАБов, ведь эта опасность все еще сохраняется.

Также глава Запорожской ОГА обнародовал кадры спасательной операции ГСЧС. На месте вражеского прилета уже разбирают завалы.

Ранее мы сообщали, что минувшей ночью российские оккупанты нанесли удар по рынку "Барабашово" в Харькове. Из-за атаки врага разрушено более ста магазинов.

Кроме того, россияне атаковали Одесскую область. В результате обстрелов погиб человек.