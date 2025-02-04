Депутатка вважає, що мери міст спеціально зривають мобілізацію, адже не хочуть злити виборців

Депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Фото: Слуга народу

Ініціативу про штрафи для очільників міст та громад за невиконання плану мобілізаційних заходів повністю підтримала депутатка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк. Вона зазначила, що мери міст та очільники громад спеціально зривають такі заходи, адже чекають на вибори й не хочуть злити населення.

Про це депутатка заявила в ексклюзивному інтерв'ю Новинам.LIVE.

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За словами Ольги, будучи мажоритарницею від 11 громад, вона не бачить бажання місцевої влади слідувати статті 18 закону "Про мобілізацію", де роль органів місцевого самоврядування визначена як основна.

"Вони всі, грубо кажучи, "морозяться" з одного боку, а з іншого боку ще й покривають своїх знайомих з ким ведуть бізнес, робітників, працівників і т.д. Просто грають на почуттях виборців і навіть інколи у конфліктах між ТЦК та громадянином, обирають сторону громадянина, який кидає каменюки у представників ТЦК", — заявила Василевська-Смаглюк.



Депутатка здивована, що так себе поводять керівники деокупованих населених пунктів, де звірствувала армія РФ: Бучі, Бородянки, Славутича.

За словами депутатки, районі адміністрації ще більш-менш стараються, бо ми маємо розуміти, що є план про мобілізацію 50% мінімум, а в іншому випадку будуть неприємності.

"Якщо органи місцевого самоврядування, які пережили окупацію, яких переслідували, яким ставили якихось колаборантів замість них, поки вони ховалися в підвалах, влаштовує, що прийдуть росіяни, не дай Боже, то мене особисто це не влаштовує", — заявила нардепка.

На її думку, потрібно взятися за роботу нормально — роз'яснювати людям, що потрібна мобілізація, щоб росіянин не прийшов до тебе знову додому, не обікрав тебе і не зґвалтував твою дружину.

"А про це керівникам важко говорити. Вони не хочуть про це говорити, тому що скоро вважають, що будуть вибори", — каже Василевська-Смаглюк.

Раніше ми повідомляли, що у Львівській області представники ТЦК та СП оштрафували мерів деяких населених пунктів. Штрафи за зрив мобілізації отримали міські голови Дрогобича, Трускавця, Борислава та кілька голів територіальних громад.

Нагадаємо, міський голова Борислава Ігор Яворський підтвердив, що отримав постанову про адміністративне покарання. Його звинуватили у зриві мобілізаційних заходів.