Депутат считает, что мэры городов специально срывают мобилизацию, ведь не хотят слить избирателей

Депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Фото: Слуга народа

Инициативу о штрафах для руководителей городов и громад за невыполнение плана мобилизационных мероприятий полностью поддержала депутат от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк. Она отметила, что мэры городов и руководители общин специально срывают такие мероприятия, ведь ждут выборов и не хотят слить население.

Об этом депутат заявила в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE.

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По словам Ольги, будучи мажоритарщицей от 11 громад, она не видит желания местных властей следовать статье 18 закона "О мобилизации", где роль органов местного самоуправления определена как основная.

"Они все, грубо говоря, "морозятся" с одной стороны, а с другой стороны еще и покрывают своих знакомых с кем ведут бизнес, рабочих, работников и т.д. Просто играют на чувствах избирателей и даже иногда в конфликтах между ТЦК и гражданином, выбирают сторону гражданина, который бросает камни в представителей ТЦК", — заявила Василевская-Смаглюк.



Депутат удивлена, что так себя ведут руководители деоккупированных населенных пунктов, где зверствовала армия РФ: Бучи, Бородянки, Славутича.

По словам депутата, районе администрации еще более-менее стараются, потому что мы должны понимать, что есть план о мобилизации 50% минимум, а в противном случае будут неприятности.

"Если органы местного самоуправления, которые пережили оккупацию, которых преследовали, которым ставили каких-то коллаборационистов вместо них, пока они прятались в подвалах, устраивает, что придут россияне, не дай Бог, то меня лично это не устраивает", - заявила нардеп.

По ее мнению, нужно взяться за работу нормально - разъяснять людям, что нужна мобилизация, чтобы россиянин не пришел к тебе снова домой, не обокрал тебя и не изнасиловал твою жену.

"А об этом руководителям трудно говорить. Они не хотят об этом говорить, потому что скоро считают, что будут выборы", — говорит Василевская-Смаглюк.

Ранее мы сообщали, что во Львовской области представители ТЦК и СП оштрафовали мэров некоторых населенных пунктов. Штрафы за срыв мобилизации получили городские головы Дрогобыча, Трускавца, Борислава и несколько глав территориальных общин.

Напомним, городской голова Борислава Игорь Яворский подтвердил, что получил постановление об административном наказании. Его обвинили в срыве мобилизационных мероприятий.