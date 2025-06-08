Чи є зараз потреба у мобілізації жінок — відповідь волонтерки

Жінки, що служать в ЗСУ. Фото: Укрінформ

Волонтерка Марія Берлінська пояснила, чи є наразі потреба у зниженні мобілізаційного віку в Україні. Також вона відповіла, чи будуть проводити мобілізацію жінок найближчим часом.

Про все це Марія Берлінська розповіла в інтерв'ю LB Live.

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За словами волонтерки, наразі потреби у зниженні мобілізаційного віку та мобілізації жінок — немає. Однак, на її думку, і жінкам, і 18-річним українцям варто готуватися.

"Поки немає потреби знижувати мобілізаційний вік і проводити мобілізацію жінок, але і жінки, і 18-річні мають готуватися", — сказала Берлінська.

Вона наголосила, що усе доросле населення України без винятку має бути готовим до мобілізації. А також зазначила, що так само не має бути "касти недоторканних".

"Я дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі, жінки. Бо, якщо взяти за дужки інші міркування, є питання демографічної ями, в яку ми вже падаємо... У нас ще є мобілізаційний ресурс, можливість рекрутувати іноземців. Є люди, котрі ніколи не були задіяні в обороні, але можуть", — пояснила Марія Берлінська.

Раніше ми інформували, чи можуть чоловіки, які мають бронювання від мобілізації, тимчасово виїжджати за кордон у відпустку.

Нагадаємо, в Україні деякі категорії військовозобов'язаних чоловіків мають право оформити відстрочку від мобілізації.