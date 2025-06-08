Есть ли сейчас потребность в мобилизации женщин - ответ волонтера

Женщины, служащие в ВСУ. Фото: Укринформ

Волонтер Мария Берлинская объяснила, есть ли сейчас потребность в снижении мобилизационного возраста в Украине. Также она ответила, будут ли проводить мобилизацию женщин в ближайшее время.

Обо всем этом Мария Берлинская рассказала в интервью LB Live.

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Волонтер Берлинская о мобилизации женщин

По словам волонтера, пока потребности в снижении мобилизационного возраста и мобилизации женщин — нет. Однако, по ее мнению, и женщинам, и 18-летним украинцам стоит готовиться.

"Пока нет необходимости снижать мобилизационный возраст и проводить мобилизацию женщин, но и женщины, и 18-летние должны готовиться", — сказала Берлинская.

Она подчеркнула, что все взрослое население Украины без исключения должно быть готово к мобилизации. А также отметила, что также не должно быть "касты неприкасаемых".

"Я очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники, женщины. Потому что, если взять за скобки другие соображения, есть вопрос демографической ямы, в которую мы уже падаем... У нас еще есть мобилизационный ресурс, возможность рекрутировать иностранцев. Есть люди, которые никогда не были задействованы в обороне, но могут", — объяснила Мария Берлинская.

Ранее мы информировали, могут ли мужчины, которые имеют бронирование от мобилизации, временно выезжать за границу в отпуск.

Напомним, в Украине некоторые категории военнообязанных мужчин имеют право оформить отсрочку от мобилизации.