Мешканець Волині отримав три роки позбавлення волі через ухиляння від військової служби

Засуджені та бійці ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Мешканця Волині суд визнав винним у тому, що він ухилявся від мобілізації. Сам обвинувачений розповів, що у ТЦК його просто постійно відпускали додому.

Про це йдеться у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Камінь-Каширський районний суд з'ясував, що місцевий мешканець успішно пройшов військово-лікарську комісію (ВЛК) та був визнаний придатним до служби в ЗСУ. Прямо в ТЦК він отримав бойову повістку, але не прибув до пункту збору в призначений день і час.

Сам обвинувачений пояснив, що він і раніше отримував повістки, але кожного разу його просто відпускали додому.

Що вирішив суд

Суд визнав волинянина винним в ухилянні від мобілізації. Чоловік отримав покарання — три роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Миколаєві водій з роти охорони самовільно залишив військову частину. Хоча він висловив бажання повернутися до служби, його визнали винним і призначили покарання.

Раніше у Львові судили військовослужбовця за самовільне залишення частини. Це порушення він скоїв тричі.