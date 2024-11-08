Житель Волыни получил три года лишения свободы за уклонение от военной службы

Волынянин с боевой повесткой стал уклонистом — какое решение суда
Жителя Волыни суд признал виновным в том, что он уклонялся от мобилизации. Сам обвиняемый рассказал, что в ТЦК его просто постоянно отпускали домой.
Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Камень-Каширский районный суд выяснил, что местный житель успешно прошел военно-врачебную комиссию (ВВК) и был пригоден к службе в ВСУ. Прямо в ТЦК он получил боевую повестку, но не прибыл в пункт сбора в назначенный день и время.
Сам обвиняемый объяснил, что он и раньше получал повестки, но каждый раз его просто отпускали домой.
Что решил суд
Суд признал волынянина виновным в уклонении от мобилизации. Мужчина получил наказание — три года лишения свободы.
Напомним, в Николаеве водитель роты охраны самовольно покинул воинскую часть. Хотя он выразил желание вернуться в службу, его признали виновным и назначили наказание.
Ранее во Львове судили военнослужащего за самовольное оставление части. Это нарушение он совершил трижды.
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