Трьох зрадників України засудили до 15 років в'язниці — СБУ повідомило деталі

Суд виніс вироки ще трьом громадянам, які вступили до російських збройних формувань і воювали проти українських військ. Їх засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність.

Про це повідомили у Службі безпеки України у понеділок, 24 листопада.

Зрадники України отримали 15 років тюрми

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки, одного із засуджених українські захисники взяли в полон під час операції на Курщині, ще двох — у боях на Харківщині, зокрема під Вовчанськом та Куп'янськом.

Серед засуджених — мешканець Луганщини, який ще у 2014 році приєднався до збройних формувань так званої ЛНР і обстрілював позиції українських військ з артилерії. Після початку повномасштабної війни він брав участь у захопленні Рубіжного, атакував ЗСУ з "Градів" та був поранений. Після реабілітації уклав новий контракт із міноборони РФ і воював на Курському напрямку.

Інший засуджений — мешканець тимчасово окупованого Криму, який отримав паспорт РФ і приєднався до 136-ї окремої мотострілецької бригади. Він брав участь у штурмах Роботиного на Запоріжжі, отримав поранення та втік до Криму, звідки був мобілізований на Харківський напрямок.

Третій зловмисник — 43-річний мешканець окупованої Луганщини, який відбував термін у російській тюрмі за бандитизм і під час вересневої мобілізації 2024 року уклав контракт із російськими збройними формуваннями в обмін на "амністію". Після підготовки його направили на фронт під Куп'янськом.

Суд визнав усіх трьох винними та засудили до 15 років ув'язнення.

