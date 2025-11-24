Відео
Відео

Воювали проти ЗСУ — суд покарав трьох зрадників України

Воювали проти ЗСУ — суд покарав трьох зрадників України

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 19:58
Оновлено: 19:59
Трьох зрадників України засудили до 15 років в'язниці — СБУ повідомило деталі
Суд. Фото: Freepik

Суд виніс вироки ще трьом громадянам, які вступили до російських збройних формувань і воювали проти українських військ. Їх засудили до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду та колабораційну діяльність.

Про це повідомили у Службі безпеки України у понеділок, 24 листопада.

Зрадники України отримали 15 років тюрми

За матеріалами військової контррозвідки та слідчих Служби безпеки, одного із засуджених українські захисники взяли в полон під час операції на Курщині, ще двох — у боях на Харківщині, зокрема під Вовчанськом та Куп'янськом.

Серед засуджених — мешканець Луганщини, який ще у 2014 році приєднався до збройних формувань так званої ЛНР і обстрілював позиції українських військ з артилерії. Після початку повномасштабної війни він брав участь у захопленні Рубіжного, атакував ЗСУ з "Градів" та був поранений. Після реабілітації уклав новий контракт із міноборони РФ і воював на Курському напрямку.

Інший засуджений — мешканець тимчасово окупованого Криму, який отримав паспорт РФ і приєднався до 136-ї окремої мотострілецької бригади. Він брав участь у штурмах Роботиного на Запоріжжі, отримав поранення та втік до Криму, звідки був мобілізований на Харківський напрямок.

Третій зловмисник — 43-річний мешканець окупованої Луганщини, який відбував термін у російській тюрмі за бандитизм і під час вересневої мобілізації 2024 року уклав контракт із російськими збройними формуваннями в обмін на "амністію". Після підготовки його направили на фронт під Куп'янськом.

Суд визнав усіх трьох винними та засудили до 15 років ув'язнення.

Нагадаємо, суд виніс вирок чоловіку, який обрався до "обласної думи" на тимчасово окупованій території на Херсонщині.

А також жорстке покарання отримали російські окупанти, які пограбували будинок українця.

суд держзрада Колаборант війна в Україні судові рішення
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
