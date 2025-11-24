Трех предателей Украины приговорили к 15 годам тюрьмы — СБУ сообщило детали

Суд. Фото: Freepik

Суд вынес приговоры еще трем гражданам, которые вступили в российские вооруженные формирования и воевали против украинских войск. Их приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества за государственную измену и коллаборационистскую деятельность.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в понедельник, 24 ноября.

Реклама

Читайте также:

Предатели Украины получили 15 лет тюрьмы

По материалам военной контрразведки и следователей Службы безопасности, одного из осужденных украинские защитники взяли в плен во время операции на Курщине, еще двух — в боях на Харьковщине, в частности под Волчанском и Купянском.

Среди осужденных — житель Луганщины, который еще в 2014 году присоединился к вооруженным формированиям так называемой ЛНР и обстреливал позиции украинских войск из артиллерии. После начала полномасштабной войны он участвовал в захвате Рубежного, атаковал ВСУ из "Градов" и был ранен. После реабилитации заключил новый контракт с минобороны РФ и воевал на Курском направлении.

Другой осужденный — житель временно оккупированного Крыма, который получил паспорт РФ и присоединился к 136-й отдельной мотострелковой бригаде. Он участвовал в штурмах Роботино в Запорожье, получил ранения и бежал в Крым, откуда был мобилизован на Харьковское направление.

Третий злоумышленник — 43-летний житель оккупированной Луганщины, который отбывал срок в российской тюрьме за бандитизм и во время сентябрьской мобилизации 2024 года заключил контракт с российскими вооруженными формированиями в обмен на "амнистию". После подготовки его направили на фронт под Купянском.

Суд признал всех троих виновными и приговорили к 15 годам заключения.

Напомним, суд вынес приговор мужчине, который избрался в "областную думу" на временно оккупированной территории на Херсонщине.

А также жесткое наказание получили российские оккупанты, которые ограбили дом украинца.