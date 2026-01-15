Робота ППО. Ілюстративне фото: Північне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook

У ніч проти 15 січня російські окупанти безпілотниками атакували Україну. Однак українським оборонцям вдалося знищити значну частину ворожих цілей.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ у четвер, 15 січня.

Звіт про результати роботи ППО. Фото: Повітряні сили ЗСУ

Атака РФ на Україну 15 січня — скільки цілей збила ППО

У ніч проти 15 січня (з 19:00 14 січня) російські загарбники атакували Україну 82 ударними БпЛА типу Shahed (зокрема й реактивними), Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів.

Цієї ночі окупанти запускали дрони по Україні із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, — РФ., Гвардійське — ТОТ АР Крим, ТОТ Донецьк. Близько 60 дронів — "Шахеди".

Повітряний напад відбивали — авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА.

На жаль, не минулося без наслідків. Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

